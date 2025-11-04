FOGGIA – Un primato amaro quello che emerge per la città di Foggia dalla classifica 2024 del Sole 24 Ore sulla criminalità in Italia, basata sui dati del Viminale e delle denunce registrate dalle forze dell’ordine.

Il capoluogo dauno si conferma tra le aree più problematiche del Paese: terzo in Italia per numero di omicidi consumati e primo per furti d’auto.

La fotografia scattata dal quotidiano economico, ripresa da RaiNews.it, mostra un territorio ancora fortemente segnato dalla presenza della criminalità organizzata e da una diffusa percezione di insicurezza, nonostante l’impegno costante delle forze dell’ordine.

Una provincia ad alta densità criminale

Secondo i dati elaborati dal Sole 24 Ore, Foggia si colloca ai vertici nazionali per reati violenti e contro il patrimonio.

Il tasso di rapine denunciate si attesta su 42 ogni 100mila abitanti, un valore che pone la città in linea con le aree metropolitane più critiche del Paese.

La Capitanata figura inoltre al 12° posto per incendi dolosi e al 16° per lesioni volontarie, due indicatori che confermano una diffusa tensione sociale e un tessuto urbano vulnerabile.

Dietro questi numeri, sottolineano gli analisti, si cela spesso l’ombra della criminalità organizzata foggiana, una realtà frammentata ma radicata, capace di condizionare l’economia, il commercio e la vita quotidiana.

“Molti di questi reati sono direttamente riconducibili a logiche di controllo del territorio, racket e intimidazioni mafiose”, commentano gli investigatori. “La lotta alla criminalità non è solo un tema di sicurezza, ma un prerequisito per lo sviluppo economico e sociale dell’intera provincia”.

Foggia, il contrasto quotidiano delle forze dell’ordine

Negli ultimi anni il Ministero dell’Interno ha rafforzato la presenza dello Stato nel territorio dauno, con l’invio di nuove unità delle forze dell’ordine e l’attivazione di task force investigative specializzate.

L’azione di contrasto, però, deve fare i conti con una criminalità fluida, capace di rigenerarsi e adattarsi ai mutamenti economici. Le estorsioni, i furti di veicoli, il traffico di armi e droga restano i settori più redditizi per i clan locali, mentre il fenomeno delle rapine e degli incendi dolosi riflette un clima di diffuso allarme sociale.

“C’è una parte sana della città che resiste – ha dichiarato Peppi Vigilante, rappresentante del SAP Polizia – ma serve uno sforzo collettivo per riportare fiducia nei cittadini. Non bastano i numeri o le pattuglie: serve una rete di prevenzione, educazione e sostegno economico ai territori più esposti”.

Il confronto con gli altri capoluoghi pugliesi

Nel quadro regionale, Foggia si distingue purtroppo come il capoluogo più problematico della Puglia.

Bari occupa la 48ª posizione nella graduatoria nazionale, con una diminuzione delle denunce di quasi tre punti rispetto all’anno precedente.

Segue la provincia di Barletta–Andria–Trani, al 56° posto, che registra un calo del 7% delle denunce rispetto al 2023.

Molto più tranquille appaiono le altre province pugliesi: Brindisi, Taranto e Lecce si collocano rispettivamente all’83°, 84° e 85° posto, con Taranto come unico capoluogo a far registrare un leggero aumento (+2 punti).

La distanza tra Foggia e il resto della regione è netta e, secondo gli esperti, riflette “una persistente criticità strutturale legata alla presenza delle mafie locali, ai livelli di disoccupazione e alla fragilità sociale diffusa”.

In un contesto così delicato, arriva un segnale importante dal mondo dello sport. Il Calcio Foggia 1920 ha annunciato che in occasione della gara di campionato contro il Benevento, in programma domenica 9 novembre allo stadio “Pino Zaccheria”, si terrà la “Giornata della Legalità nello Sport”.

L’iniziativa, voluta dalla società rossonera, vuole essere un momento di riflessione e memoria per le vittime di tutte le mafie, con un particolare riferimento alla strage di Capaci del 1992, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta.

All’evento parteciperanno personalità di alto profilo del mondo giudiziario:

il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo ;

la presidente Giulia Romanazzi e i giudici della terza sezione penale – misure di prevenzione del Tribunale di Bari ;

il Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi.

Sarà un’occasione simbolica per unire sport, giustizia e società civile nel nome della legalità e del riscatto territoriale.

“Lo sport può essere un presidio di libertà e un luogo di educazione alla legalità – ha spiegato Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera –. A Foggia la battaglia contro le mafie passa anche attraverso i campi da gioco, le scuole e la partecipazione dei giovani”.

La fotografia di Foggia come città ad alto rischio criminale non deve trasformarsi in una condanna, ma in un punto di partenza.

Le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e la società civile lavorano da anni per invertire la rotta e restituire fiducia a un territorio che merita un futuro diverso. “La lotta alla criminalità non è solo una questione di ordine pubblico – sottolineano i magistrati impegnati sul territorio – ma un impegno civile, un investimento nel capitale umano e nella speranza dei cittadini onesti”.

Foggia, dunque, prova a reagire. Lo fa con i dati alla mano, ma anche con iniziative concrete di legalità, cultura e partecipazione.

Perché solo riportando lo Stato e la comunità al centro della vita pubblica sarà possibile cambiare la narrazione di una città che, nonostante tutto, vuole rinascere.

Fonte: RaiNews.it