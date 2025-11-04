Edizione n° 5875

PUGLIA Gianluca Totaro nella XX Commissione Parlamentare “Sviluppo Sud Giovani”

«La Puglia deve essere protagonista del rilancio del Mezzogiorno»

GIANLUCA TOTARO - M5s

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Bari – «Far parte della XX Commissione Parlamentare Sviluppo Sud Giovani è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità concreta verso la mia terra». Così Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidato al Consiglio regionale della Puglia per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025, commenta la sua nomina all’interno dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e Isole minori”, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello.

Totaro sottolinea la necessità di un nuovo approccio alle politiche per il Mezzogiorno: «Il Sud, e in particolare la Puglia, non devono essere considerati territori da assistere, ma protagonisti di un modello economico, sociale e culturale fondato su partecipazione, competenze e autonomia».

Un Sud che parte dal basso

Per il rappresentante pentastellato, lo sviluppo deve nascere dalle comunità locali e dal coinvolgimento dei cittadini: «Serve un modello di crescita che parta dal basso, non da decisioni calate dall’alto o da logiche centralistiche che troppo spesso hanno frenato la nostra crescita. Il Mezzogiorno ha bisogno di fiducia, strumenti e libertà per esprimere tutto il suo potenziale».

Puglia, laboratorio di innovazione e giustizia sociale

Totaro individua nella Puglia un esempio virtuoso e un terreno fertile per un nuovo corso di sviluppo: «La nostra regione può diventare un laboratorio di innovazione, sostenibilità e giustizia sociale. Dobbiamo offrire opportunità vere a chi sceglie di restare e investire qui, valorizzando i talenti e sostenendo chi crea impresa e lavoro».

«Un Sud che non si accontenta»

Il consigliere conclude con un messaggio di impegno e determinazione: «Continuerò a lavorare con coerenza per un Sud che non si accontenta, che non chiede elemosina ma pretende dignità, giustizia e opportunità. Per una Puglia protagonista del rilancio del Mezzogiorno e dell’Italia intera, dove ogni giovane possa costruire il proprio futuro senza dover partire».

