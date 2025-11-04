Foggia – 4 novembre 2025. Riparte la carovana della prevenzione firmata ASL Foggia: il Mammomobile, l’ambulatorio mobile per lo screening gratuito del tumore al seno, torna sulle strade della provincia per un nuovo mese di tappe dedicate alla salute delle donne.

Domani, 5 novembre, la prima fermata sarà a Foggia, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, dove le donne tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi gratuitamente alla mammografia, previo appuntamento.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, proseguirà per tutto novembre, con venti appuntamenti nei comuni della Capitanata, da Lucera a San Severo, da Troia a Mattinata, fino a San Paolo di Civitate. In alcune date, il Mammomobile sarà affiancato dal PapMobile per lo screening del tumore del collo dell’utero, con giornate “open day” dedicate.

Per prenotare l’esame è possibile contattare il numero verde 800 957 773, scrivere a segreteriascreening@aslfg.it o utilizzare il QR code presente sulle locandine dell’iniziativa. La partecipazione è gratuita e volontaria, ma è necessario presentarsi con la tessera sanitaria.

“La prevenzione salva la vita – ricorda la dott.ssa Carmela Totaro, responsabile dello Screening Mammografico dell’ASL Foggia –. Sottoporsi regolarmente agli screening è il modo più efficace per individuare in tempo eventuali alterazioni e intervenire prima che sia troppo tardi. Prevenire significa prendersi cura di sé e del proprio futuro”.

Grazie al progetto itinerante del Mammomobile, la diagnostica di qualità si avvicina alle comunità locali, rendendo la prevenzione più accessibile e contribuendo alla diffusione di una vera cultura della salute femminile. Perché, come conclude Totaro, “prevenire è vivere”.