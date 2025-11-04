Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Il Mammomobile di ASL Foggia torna in marcia: venti tappe per la prevenzione del tumore al seno

MAMMOMOBILE Il Mammomobile di ASL Foggia torna in marcia: venti tappe per la prevenzione del tumore al seno

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, proseguirà per tutto novembre, con venti appuntamenti nei comuni della Capitanata

Screening mammografico di prossimità: riparte il Mammomobile

Screening mammografico di prossimità: Mammomobile - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Foggia – 4 novembre 2025. Riparte la carovana della prevenzione firmata ASL Foggia: il Mammomobile, l’ambulatorio mobile per lo screening gratuito del tumore al seno, torna sulle strade della provincia per un nuovo mese di tappe dedicate alla salute delle donne.
Domani, 5 novembre, la prima fermata sarà a Foggia, in corso Garibaldi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, dove le donne tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi gratuitamente alla mammografia, previo appuntamento.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, proseguirà per tutto novembre, con venti appuntamenti nei comuni della Capitanata, da Lucera a San Severo, da Troia a Mattinata, fino a San Paolo di Civitate. In alcune date, il Mammomobile sarà affiancato dal PapMobile per lo screening del tumore del collo dell’utero, con giornate “open day” dedicate.

Per prenotare l’esame è possibile contattare il numero verde 800 957 773, scrivere a segreteriascreening@aslfg.it o utilizzare il QR code presente sulle locandine dell’iniziativa. La partecipazione è gratuita e volontaria, ma è necessario presentarsi con la tessera sanitaria.

“La prevenzione salva la vita – ricorda la dott.ssa Carmela Totaro, responsabile dello Screening Mammografico dell’ASL Foggia –. Sottoporsi regolarmente agli screening è il modo più efficace per individuare in tempo eventuali alterazioni e intervenire prima che sia troppo tardi. Prevenire significa prendersi cura di sé e del proprio futuro”.

Grazie al progetto itinerante del Mammomobile, la diagnostica di qualità si avvicina alle comunità locali, rendendo la prevenzione più accessibile e contribuendo alla diffusione di una vera cultura della salute femminile. Perché, come conclude Totaro, “prevenire è vivere”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

