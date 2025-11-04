Campobasso, 4 novembre 2025. La strada statale SS 647 “Fondo Valle del Biferno” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 67, nel territorio di Larino, in provincia di Campobasso, a seguito di un grave incidente stradale.

Secondo quanto comunicato da Anas (Gruppo FS Italiane), il sinistro ha coinvolto due veicoli. Purtroppo, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita, riportando lesioni di entità non ancora precisata. Le cause dell’impatto sono tuttora oggetto di accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, intervenute immediatamente sul posto per eseguire i rilievi di rito e coordinare la gestione della viabilità.

Deviazioni e traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, il traffico lungo la SS 647 è stato temporaneamente deviato su viabilità locale, con percorsi alternativi segnalati sul posto dal personale Anas e dalle pattuglie della Polizia Stradale.

Le operazioni di ripristino della circolazione – fa sapere l’azienda – sono in corso e la riapertura della strada è prevista non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre del 118, impegnate nei soccorsi, insieme ai tecnici Anas e agli operatori delle Forze dell’Ordine. Il personale tecnico sta lavorando per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità, mentre la Polizia Stradale sta procedendo alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un impatto frontale tra due autovetture, avvenuto in un tratto a scorrimento veloce della Fondo Valle del Biferno, ma non si esclude alcuna ipotesi. Le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente risultavano buone, elemento che rende necessario approfondire eventuali responsabilità legate a distrazione o manovre azzardate.

L’appello di Anas: “Massima prudenza alla guida”

Anas, società del Gruppo FS Italiane, rinnova il proprio appello alla massima prudenza alla guida, ricordando che è fondamentale mantenere sempre la distanza di sicurezza, rispettare i limiti di velocità e adottare comportamenti responsabili, soprattutto nei tratti stradali a scorrimento veloce come la SS 647.

L’azienda sottolinea inoltre l’importanza di informarsi costantemente sulle condizioni del traffico in tempo reale, consultabili tramite l’applicazione gratuita “VAI” (Viabilità Anas Integrata), disponibile per smartphone e tablet su App Store e Google Play.

Per ulteriori informazioni o segnalazioni, è sempre attivo il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148, operativo 24 ore su 24.