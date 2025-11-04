Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Juventus-Sporting Lisbona: LIVE alle 21, Spalletti ritrova Yildiz titolare. Koopmeiners in difesa

JUVE SPORTING Juventus-Sporting Lisbona: LIVE alle 21, Spalletti ritrova Yildiz titolare. Koopmeiners in difesa

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una prova di forza contro lo Sporting Lisbona

Juventus-Sporting Lisbona: LIVE alle 21, Spalletti ritrova Yildiz titolare. Koopmeiners in difesa

Juventus-Sporting Lisbona: LIVE alle 21, Spalletti ritrova Yildiz titolare. Koopmeiners in difesa - fonte x

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Focus // Sport //

clicca qui per la diretta tv

clicca qui per la diretta testuale

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una prova di forza contro lo Sporting Lisbona, nella 4ª giornata della fase campionato di Champions League. Con appena 2 punti in classifica, i bianconeri non possono più permettersi passi falsi: serve una vittoria per restare agganciati al treno playoff.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1):
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Luciano Spalletti.

Sporting Lisbona (4-2-3-1):
Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inacio, Maxi Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Ioannidis.
Allenatore: Rui Borges.

Le scelte dei tecnici

Spalletti sorprende tutti riportando Kenan Yildiz dal primo minuto, preferito a Chiesa, e confermando Koopmeiners nel terzetto difensivo, scelta obbligata dalle assenze di Bremer e Danilo. In mezzo al campo tornano Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sugli esterni.
Davanti, fiducia a Vlahovic, supportato da Conceiçao e dal giovane turco, chiamato a dare imprevedibilità e ritmo tra le linee.

Lo Sporting si affida invece all’estro di Pedro Gonçalves e Trincao, con il centravanti Ioannidis terminale offensivo di riferimento.

La maglia e l’atmosfera

Per la sfida dello Stadium, la Juventus scenderà in campo con la prima divisa bianconera. Grande attesa sugli spalti per la “prima europea” casalinga di Spalletti dopo il difficile avvio continentale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.