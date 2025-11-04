La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a una prova di forza contro lo Sporting Lisbona, nella 4ª giornata della fase campionato di Champions League. Con appena 2 punti in classifica, i bianconeri non possono più permettersi passi falsi: serve una vittoria per restare agganciati al treno playoff.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Sporting Lisbona (4-2-3-1):

Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inacio, Maxi Araujo; Hjulmand, Joao Simoes; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Ioannidis.

Allenatore: Rui Borges.

Le scelte dei tecnici

Spalletti sorprende tutti riportando Kenan Yildiz dal primo minuto, preferito a Chiesa, e confermando Koopmeiners nel terzetto difensivo, scelta obbligata dalle assenze di Bremer e Danilo. In mezzo al campo tornano Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sugli esterni.

Davanti, fiducia a Vlahovic, supportato da Conceiçao e dal giovane turco, chiamato a dare imprevedibilità e ritmo tra le linee.

Lo Sporting si affida invece all’estro di Pedro Gonçalves e Trincao, con il centravanti Ioannidis terminale offensivo di riferimento.

La maglia e l’atmosfera

Per la sfida dello Stadium, la Juventus scenderà in campo con la prima divisa bianconera. Grande attesa sugli spalti per la “prima europea” casalinga di Spalletti dopo il difficile avvio continentale.