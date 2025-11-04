Manfredonia. Arena Giardino, "furono giorni tristi quando venne abbattuto quel cuore verde"

Furono giorni tristi, di nuvole metaforiche e di onde nella mente, quando venne abbattuto quel cuore verde, quel polmone che inebriava di aria le anime.

Siamo alla fine degli anni Settanta, quando l’Arena Giardino rappresentava un motivo d’orgoglio: per tanti era un vero polmone verde della città, nella sua forma rettangolare e immensa, piena di alberi dalle cime larghe e dal verde cupo e rigoglioso.

La sua entrata — e chi se la dimentica più — era formata da due cancellate di legno intagliato, dipinte di verde pastello, con motivi circolari in giallo opaco. Proprio al centro della splendida Arena Giardino si trovava una fontana circolare, sorretta da un grosso piedistallo in pietra; la vasca era piena di pesci rossi, e il terreno calpestabile era di briciole bianche, a volte anche un po’ polverose.

Come capienza, pensate: offriva ben 4.200 posti a sedere.

Era la famosa Arena, quella dove si andava al cinema la domenica sera, l’orgoglio di un’intera città. Ricordo che il lato sinistro era recintato da un alto muro di pietra. Quanti concerti ha ospitato, con artisti di livello anche internazionale!

Uno dei primi a esibirsi fu proprio Lucio Dalla, con il suo fazzoletto da marinaio al collo; ma ci fu anche il teatro, con Nino Taranto.

A me personalmente viene in mente una serata del 1978, speciale, in compagnia dell’amico Gino. Entrambi chitarristi e grandi appassionati di musica: fu lui ad acquistare i biglietti qualche giorno prima. Iniziava così la grande serata del concerto di Eugenio Finardi, allora all’apice del successo con Musica Ribelle, una vera rivelazione per noi giovanissimi di quegli anni. Anche nel modo di vestire eravamo tra i primi a seguire la nuova tendenza: jeans e stile all’avanguardia.

La serata fu indimenticabile. Ci divertimmo, ridemmo, urlammo e cantammo in faccia alla vita vera.

Poi, con il passare degli anni e superati gli anni Ottanta, il paese cominciò a masticare il declino, lo sporco, il disavanzo, il venduto, il cemento.

Ed ecco cosa successe: i politici di quegli anni, insieme ai proprietari, vendettero ogni cosa per far nascere, in quel luogo, i palazzi di marmo lucido, con lastre che andarono a storpiare quella storica zona.

Grazie al Comune e a quanti non seppero salvaguardare quel polmone puro che ossigenava la nostra vita, oggi di quella storica struttura che si chiamava Arena Giardino non resta che il ricordo.

A cura di Claudio Castriotta.