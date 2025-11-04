Manfredonia, la Giunta approva l’atto d’indirizzo per la gestione in house del servizio rifiuti. Focus

La Giunta comunale di Manfredonia, nella seduta del 30 ottobre 2025, ha approvato all’unanimità l’atto d’indirizzo che avvia la transizione verso un modello in house per la gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il provvedimento, deliberato sotto la presidenza del sindaco Domenico La Marca e con la relazione dell’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche, si colloca nel quadro normativo definito dalla Legge Regionale Puglia n. 24/2012, modificata dalla L.R. n. 42/2024, e dai decreti legislativi n. 201/2022 e 36/2023.

Il contesto normativo e amministrativo

L’atto recepisce le più recenti indicazioni regionali e nazionali in materia di gestione dei rifiuti e servizi pubblici locali. In particolare, fa riferimento all’articolo 14, comma 1-bis, della L.R. 24/2012, introdotto con la legge regionale di stabilità 2025, che consente ai comuni appartenenti allo stesso Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) di ricorrere a una gestione unitaria attraverso società pubbliche in house providing.

Per l’ARO FG/1, di cui Manfredonia è comune capofila, la governance regionale — rappresentata dal Commissario ad Acta Giovanni Campobasso — ha già indicato le linee operative per coordinare le diverse forme di affidamento, con la possibilità per i comuni dotati di società partecipate di gestire il servizio sul proprio territorio nel rispetto del progetto unitario d’ambito.

La proroga e il percorso verso la gestione in house

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1976 del 20 ottobre 2025, l’amministrazione comunale ha prorogato per 14 mesi, fino al 31 dicembre 2026, l’attuale contratto con la società partecipata ASE S.p.A., che continuerà a garantire il servizio alle condizioni più favorevoli per l’Ente. Parallelamente, la Giunta ha incaricato il dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, che è anche dirigente dell’Ufficio Unico ARO FG/1, di predisporre un cronoprogramma per la transizione verso un modello gestionale stabile e duraturo interamente pubblico.

Gli obiettivi dell’amministrazione

L’obiettivo dichiarato è duplice:

razionalizzare le risorse pubbliche e migliorare l’efficienza amministrativa;

ridurre i costi per i cittadini, migliorando la qualità e la sostenibilità del servizio.

Il cronoprogramma dovrà essere condiviso con il Commissario ad Acta e con gli altri Comuni dell’ARO FG/1, così da consolidare le sinergie tecniche e amministrative necessarie per costruire un modello gestionale virtuoso, basato sulla collaborazione tra enti e società pubbliche.

A cura di Michele Solatia.