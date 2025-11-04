Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre

Manfredonia, 3 novembre 2025 – La Commissione elettorale comunale, riunita in seduta pubblica presso il Palazzo della Sorgente, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina degli scrutatori che saranno impegnati negli Uffici elettorali di sezione — sia ordinari che speciali — in vista delle prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025.

L’elenco completo degli scrutatori effettivi nominati è consultabile presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Manfredonia, situato in Piazza Alessandro Galli. Le nomine saranno notificate direttamente agli interessati dai messi comunali.

In caso di impossibilità a svolgere l’incarico, gli scrutatori designati dovranno comunicare tempestivamente l’impedimento, presentando un motivo giustificativo valido e documentato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti:

Telefono: +39 0884 519604

Email: elettorale@comune.manfredonia.fg.it

PEC: elettorale@comunemanfredonia.legalmail.it

L’Ufficio Elettorale e AIRE del Comune di Manfredonia invita i cittadini a consultare l’elenco e a segnalare eventuali impedimenti entro i termini previsti.