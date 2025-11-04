Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre

SCRUTATORI Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre

L’Ufficio Elettorale e AIRE del Comune di Manfredonia invita i cittadini a consultare l’elenco e a segnalare eventuali impedimenti entro i termini previsti.

Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre

Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 3 novembre 2025 – La Commissione elettorale comunale, riunita in seduta pubblica presso il Palazzo della Sorgente, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina degli scrutatori che saranno impegnati negli Uffici elettorali di sezione — sia ordinari che speciali — in vista delle prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025.

L’elenco completo degli scrutatori effettivi nominati è consultabile presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Manfredonia, situato in Piazza Alessandro Galli. Le nomine saranno notificate direttamente agli interessati dai messi comunali.

In caso di impossibilità a svolgere l’incarico, gli scrutatori designati dovranno comunicare tempestivamente l’impedimento, presentando un motivo giustificativo valido e documentato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti:

Telefono: +39 0884 519604
Email: elettorale@comune.manfredonia.fg.it
PEC: elettorale@comunemanfredonia.legalmail.it

L’Ufficio Elettorale e AIRE del Comune di Manfredonia invita i cittadini a consultare l’elenco e a segnalare eventuali impedimenti entro i termini previsti.

1 commenti su "Manfredonia. Nominati gli scrutatori per le Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.