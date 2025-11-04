Edizione n° 5874

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Ugo Galli su Via Tratturo Pulsano: “Un safari urbano inaccettabile”

SAFARI Manfredonia, Ugo Galli su Via Tratturo Pulsano: “Un safari urbano inaccettabile”

"Attraversando via Tratturo Pulsano, non un continente lontano, ma una strada della nostra Manfredonia, si vive un’esperienza davvero infelice"

Manfredonia, Ugo Galli su Via Tratturo Pulsano: "Un safari urbano inaccettabile"

Il dr. Ugo Galli - PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

«Attraversando via Tratturo Pulsano, non un continente lontano, ma una strada della nostra Manfredonia, si vive un’esperienza davvero infelice». Con queste parole Ugo Galli, candidato al Consiglio Regionale della Puglia, denuncia lo stato di degrado e pericolo in cui versa una delle arterie più trafficate della città.

Galli descrive un vero e proprio “safari urbano”, dove crateri profondi e voragini incontrollabili mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. «Il tutto – spiega – è aggravato dalle acque e dai detriti che, in caso di pioggia, rendono la strada ancora più impraticabile».

Secondo il candidato, i residenti, da tempo esasperati, «subiscono disagi quotidiani e promesse mai mantenute dagli amministratori». A ciò si aggiunge l’amarezza di chi ha regolarmente versato gli oneri di urbanizzazione, somme destinate proprio alla realizzazione e manutenzione delle strade, senza aver visto risultati concreti.

«Al calare del sole – aggiunge Galli – l’assenza di illuminazione trasforma le buche in trappole invisibili. È inaccettabile che un’amministrazione seria tolleri ancora una simile situazione».

L’esponente politico conclude annunciando la sua determinazione a sollecitare interventi immediati: «Assumeremo ogni iniziativa necessaria per ripristinare la percorribilità e la sicurezza di via Tratturo Pulsano. I cittadini meritano risposte, non altre attese».

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia.

1 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli su Via Tratturo Pulsano: “Un safari urbano inaccettabile”"

  1. Sempre la solita storia. Sai benissimo che sono programmati e finanziati interventi in quell’area. E come al solito fai questo giochetto. Prevedo la scoppola alle regionali Ugo ahimè

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.