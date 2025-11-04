Manfredonia, Ugo Galli su Via Tratturo Pulsano: "Un safari urbano inaccettabile"

«Attraversando via Tratturo Pulsano, non un continente lontano, ma una strada della nostra Manfredonia, si vive un’esperienza davvero infelice». Con queste parole Ugo Galli, candidato al Consiglio Regionale della Puglia, denuncia lo stato di degrado e pericolo in cui versa una delle arterie più trafficate della città.

Galli descrive un vero e proprio “safari urbano”, dove crateri profondi e voragini incontrollabili mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. «Il tutto – spiega – è aggravato dalle acque e dai detriti che, in caso di pioggia, rendono la strada ancora più impraticabile».

Secondo il candidato, i residenti, da tempo esasperati, «subiscono disagi quotidiani e promesse mai mantenute dagli amministratori». A ciò si aggiunge l’amarezza di chi ha regolarmente versato gli oneri di urbanizzazione, somme destinate proprio alla realizzazione e manutenzione delle strade, senza aver visto risultati concreti.

«Al calare del sole – aggiunge Galli – l’assenza di illuminazione trasforma le buche in trappole invisibili. È inaccettabile che un’amministrazione seria tolleri ancora una simile situazione».

L’esponente politico conclude annunciando la sua determinazione a sollecitare interventi immediati: «Assumeremo ogni iniziativa necessaria per ripristinare la percorribilità e la sicurezza di via Tratturo Pulsano. I cittadini meritano risposte, non altre attese».

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli candidato al Consiglio Regionale della Puglia.