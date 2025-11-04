LECCE, 4 novembre 2025 – Una nuova, inquietante intimidazione nei confronti della magistrata Francesca Mariano, gip del Tribunale di Lecce. Ieri mattina, la giudice ha trovato una testa mozzata di capretto e un coltello poggiati sulla tomba del padre, nel cimitero di Galatina, in provincia di Lecce.

È stata la stessa Mariano a fare la macabra scoperta, durante una visita privata al camposanto. L’episodio è stato subito segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Gli inquirenti non escludono che l’atto intimidatorio sia collegato alle attività giudiziarie svolte dalla magistrata, da tempo impegnata in delicate inchieste su criminalità organizzata e mafia salentina.

Un’escalation di minacce

Non è la prima volta che la gip Mariano finisce nel mirino. La giudice vive sotto scorta da oltre un anno, dopo una serie di episodi minacciosi che hanno costretto il Ministero dell’Interno ad adottare misure di protezione.

Il primo grave episodio risale al febbraio 2024, quando una testa di capretto insanguinata, infilzata da un coltello da macellaio, venne lasciata davanti alla porta della sua abitazione, accompagnata da un biglietto con la scritta: “Così”. Quell’atto segnalava l’inizio di un’escalation di violenze simboliche e intimidazioni che da allora non si sono mai del tutto interrotte.

Dalla foto con la bara alle lettere minatorie

Nel mese di ottobre 2024, un altro episodio inquietante: all’interno dell’aula di udienza del Tribunale di Lecce dove Mariano svolgeva funzioni di giudice dell’udienza preliminare, venne rinvenuta una fotografia della magistrata, ritagliata da un quotidiano locale, circondata da un disegno di bara e croci, tracciato con un pennarello nero.

Quel ritaglio di giornale faceva riferimento a un’inchiesta di mafia che stava giungendo a sentenza proprio in quei giorni. Il materiale venne sequestrato e affidato alla Squadra Mobile di Lecce, che agisce sotto il coordinamento della Procura di Potenza, titolare del fascicolo sulle intimidazioni rivolte non solo al gip Mariano, ma anche alla pm della Direzione distrettuale antimafia Carmen Ruggiero.

Le due magistrate nel mirino dei clan

Entrambe le magistrate erano già state destinatarie di lettere minatorie e messaggi di morte, oltre che oggetto di tentativi di aggressione durante alcuni interrogatori. In uno dei casi più gravi, le indagini hanno rivelato che un detenuto aveva finto di voler collaborare con la giustizia con il solo scopo di incontrare la pm Ruggiero e ucciderla durante l’interrogatorio.

Secondo gli investigatori, il piano omicida sarebbe stato ideato dal 42enne Pancrazio Carrino, esponente del clan Lamendola-Cantanna, smantellato nel luglio 2023 con l’operazione antimafia “The Wolf”, che portò all’arresto di 22 persone accusate di associazione mafiosa, estorsioni e traffico di droga.

Il provvedimento restrittivo era stato firmato proprio dalla gip Mariano, su richiesta della pm Ruggiero. Da quell’operazione, riferiscono gli investigatori, avrebbero avuto origine le minacce e le ritorsioni nei confronti delle due magistrate.

Indagini in corso

Sulla nuova intimidazione stanno ora lavorando la Squadra Mobile di Lecce e la Procura di Potenza, che coordina anche le precedenti inchieste. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del cimitero di Galatina e raccogliendo elementi utili all’identificazione degli autori.

Le autorità giudiziarie e il mondo istituzionale hanno espresso solidarietà e vicinanza alla giudice Mariano, simbolo di una magistratura che continua a operare, nonostante le minacce, nel contrasto ai poteri criminali radicati nel territorio salentino.

Lo riporta l’Ansa.