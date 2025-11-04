Puglia, il triangolo dei furti d’auto: tra Manfredonia e Cerignola il regno delle centrali di smontaggio ph sq

MILANO, 21 ottobre 2025 – In Italia cresce il fenomeno dei furti parziali di autovetture, un trend che coinvolge principalmente le utilitarie ma anche i veicoli di fascia medio-alta, con danni per i proprietari che possono superare i 5.000 euro per singola vettura. A essere colpiti sono soprattutto i componenti più preziosi, destinati ad alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio in Italia, in Nord Africa, Emirati Arabi e Sud Africa.

Secondo il report LoJack Italia – società del gruppo CalAmp, leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e il recupero di veicoli rubati – nei primi sei mesi del 2025 sono stati recuperati 1.032 veicoli, per un valore complessivo di 33,4 milioni di euro.

Un mercato illegale in espansione

Nel 2024 sono stati registrati quasi 14.000 interventi di riparazione per danni da furti parziali o tentativi di furto, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente (fonte: Osservatorio Car Clinic).

Il fenomeno, noto come “cannibalizzazione” delle auto, colpisce in particolare i veicoli di 4-6 anni di età (33%), ma non risparmia nemmeno quelli più nuovi, fino a tre anni dall’immatricolazione (28%).

I modelli più colpiti

Le auto più “depredate” sono quelle più diffuse e con maggior richiesta di ricambi:

Fiat Panda, 500, Punto, Lancia Ypsilon, 500X, Jeep Renegade (Gruppo Stellantis);

(Gruppo Stellantis); Audi, Smart, Alfa Romeo, Ford, Peugeot, Renault, Citroën, Toyota, Lexus, Range Rover e Volkswagen.

Al Sud dominano i furti di Fiat Panda e 500, mentre al Nord a finire nel mirino sono soprattutto Toyota, Lexus, Range Rover e Volkswagen.

Le regioni più colpite

La Lombardia è la regione con il numero più alto di furti parziali (40% dei casi), seguita da Lazio (27%) e Campania (18%).

Roma e Milano, da sole, concentrano circa il 28% dei danneggiamenti totali.

La Puglia, in particolare l’area tra Manfredonia e Cerignola, è considerata una delle zone più a rischio: qui, secondo il report, sorgono centrali di smontaggio e officine compiacenti che rivendono i pezzi sul mercato nero.

I componenti più ambiti

I ladri puntano su elementi dal valore elevato:

Telecamere di bordo, paraurti (45–800 €), monitor (180–920 €), fanali (500–2.500 €)

Cerchi in lega (450–1.500 €), catalizzatori , ricchi di metalli preziosi come platino e palladio

, ricchi di metalli preziosi come platino e palladio Fari LED e laser, con valore oltre 5.000 €, nonché motori, centraline, cruscotti e pneumatici.

Tecniche sempre più sofisticate

Dietro il fenomeno si nascondono organizzazioni criminali strutturate.

Un ladro esperto impiega meno di 90 secondi per portare a termine un furto parziale, spesso su commissione.

Le auto vengono rubate anche tramite connessione alla rete CAN bus, clonazione delle chiavi o traino notturno, per poi essere smontate in poche ore e rivendute all’estero. “Oltre ai 136mila veicoli rubati ogni anno in Italia, cresce il fenomeno dei furti parziali, che alimenta stabilmente il mercato nero dei ricambi – spiega Maurizio Iperti, Presidente Automotive di LoJack International –. I ladri sono sempre più tecnologici: serve proteggersi con strumenti avanzati che prevengano il furto e facilitino il recupero del mezzo.”

LoJack: oltre mille veicoli recuperati nel 2025

Nel primo semestre 2025, LoJack ha contribuito al recupero di 1.032 veicoli rubati, per un valore totale di 33,4 milioni di euro. La maggior parte dei ritrovamenti riguarda i SUV (54%), in particolare il Toyota RAV4, seguiti dalle auto (32%), con la Fiat Panda in testa. Le regioni con più recuperi sono Lazio, Campania, Puglia, Lombardia e Sicilia.