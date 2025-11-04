Focus e Inchieste // Inchieste Manfredonia //

Bari, 3 novembre 2025. Con recente provvedimento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto dalla Gianni Rotice srl, correlata all’ex sindaco di Manfredonia e già presidente di Confindustria Foggia, contro l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia il 4 dicembre 2024, annullando il provvedimento e tutti gli atti consequenziali, inclusa la revoca dell’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido a San Giovanni Rotondo.

Lo stabilisce una sentenza pubblicata il 3 novembre 2025, estensore il dott. Danilo Cortellessa.

La società ricorrente, operante nelle opere pubbliche e private con particolare riferimento ai settori turismo e nautica da diporto, aveva impugnato l’interdittiva prefettizia che comportava anche il rigetto dell’iscrizione in “white list”.

Alla misura erano seguiti gli atti del Comune di San Giovanni Rotondo di revoca dell’aggiudicazione per l’asilo nido.

In giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia, difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari; il Comune non si è costituito.

Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi sostanziali di ricorso, censurando un deficit istruttorio e motivazionale dell’interdittiva. In particolare:

L’assunto prefettizio di “contiguità” tra il socio di maggioranza della società e ambienti criminali locali è risultato basato su un unico episodio riconducibile a una vicenda pre-elettorale e politico-amministrativa (anni 2021–2023), priva di riscontri sull’attività della società e, per di più, con successiva contrapposizione tra i soggetti indicati.

Non sono emersi benefici, favoritismi o condizionamenti delle scelte e degli indirizzi aziendali della società riconducibili a tali rapporti.

La dedotta “contiguità familiare” (legami della compagna del socio con terzi appartenenti a consorterie locali) è rimasta meramente formale: nessuna frequentazione, cointeressenza economica o relazione effettiva è stata provata.

In questo quadro, il TAR ha ribadito che il pericolo di infiltrazione va ancorato a elementi molteplici, concreti e attuali, idonei a far ritenere la “elevata possibilità” di condizionamento delle imprese (e non la mera eventualità). Tali elementi, si legge, non sono stati offerti dall’Autorità di pubblica sicurezza.

I giudici amministrativi hanno inoltre evidenziato che, ove anche si fosse ravvisata un’agevolazione occasionale, la Prefettura avrebbe potuto valutare l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del Codice antimafia.

Nel motivare, l’Amministrazione ha omesso di considerare: il rating di legalità rilasciato dall’AGCM alla società (anni 2015, 2017, 2019, 2021, 2023); l’adozione di un modello organizzativo 231 (dal 29 ottobre 2018, aggiornato il 9 ottobre 2024).

Sul piano cautelare, l’istanza della ricorrente era stata accolta con ordinanza n. 21/2025 del 16 gennaio 2025, soluzione confermata dal Consiglio di Stato (del 28 febbraio 2025). Parallelamente, il Tribunale di Bari – Sezione prevenzione ha disposto l’ammissione al controllo giudiziario della società per due anni con ordinanza dell’11 aprile 2025.

Il TAR ha ricordato l’autonomia tra giudizio penale e amministrativo, ritenendo comunque di poter decidere allo stato degli atti.

Con l’accoglimento del ricorso: è annullata l’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia (del 4.12.2024); per illegittimità derivata è caducata la revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di San Giovanni Rotondo per i lavori del nuovo asilo nido; le spese del giudizio sono compensate.



“E’ una sentenza che azzera l’interdittiva antimafia disposta nei confronti della Gianni Rotice s.r.l. fin dalla sua origine” – commenta il Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani – “Una decisione plurimotivata che con grande puntualità ha escluso ogni forma di permeabilità dell’azienda rispetto a possibili condizionamenti

mafiosi.

L’annullamento giurisdizionale del provvedimento prefettizio restituisce finalmente alla società una posizione di piena legalità, consentendole di poter operare liberamente sul mercato”.

