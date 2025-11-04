La campagna, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), offre gratuitamente i vaccini antinfluenzali e anti-COVID ai cittadini appartenenti alle categorie indicate dal Ministero della Salute. Accanto a questi, sarà possibile ricevere anche la vaccinazione contro Pneumococco e Herpes Zoster, il cosiddetto “Fuoco di Sant’Antonio”, due patologie che possono avere gravi conseguenze nelle persone anziane o immunodepresse.

A chi è destinata la campagna

Il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente a diverse fasce di popolazione considerate prioritarie. Tra queste:

i bambini dai 6 mesi ai 6 anni ;

le persone con patologie croniche o a rischio di complicanze;

gli ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie ;

gli over 60 ;

le donne in gravidanza ;

i familiari e contatti stretti di soggetti fragili;

il personale sanitario e gli studenti dell’area medica e veterinaria.

La vaccinazione è inoltre raccomandata e gratuita anche per i lavoratori dei servizi pubblici di interesse collettivo e per i donatori di sangue, in un’ottica di tutela collettiva e responsabilità sociale.

Dove vaccinarsi: anche in farmacia

Per rendere più semplice l’accesso, le dosi sono distribuite in numerosi punti del territorio: presso gli studi dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, i punti vaccinali delle ASL, le strutture di ricovero pubbliche e private, le unità di medicina del lavoro, ma anche nelle farmacie pubbliche e private convenzionate.

La vera novità della campagna 2025, infatti, è l’ampliamento della rete delle farmacie aderenti, dove i cittadini possono prenotare e ricevere la somministrazione del vaccino in sicurezza.

L’elenco comprende decine di esercizi distribuiti in tutti i comuni della Capitanata: da Foggia a Manfredonia, da San Severo a Cerignola, passando per Lucera, San Giovanni Rotondo, Apricena e molti altri centri. Tra le farmacie foggiane figurano, tra le altre, la Padre Pio in via Gissi, la Fontana in via Labriola, la San Giuseppe in viale degli Artigiani, la Santa Rita in viale degli Aviatori e la Telesforo di corso Giannone.

Grazie a questa rete diffusa, sarà possibile raggiungere facilmente anche le zone rurali o montane, garantendo equità di accesso e tempestività nella somministrazione.

La voce della prevenzione

“La vaccinazione – spiega Giuseppina Moffa, direttrice facente funzioni del SISP della ASL Foggia – rappresenta uno strumento fondamentale di tutela della salute pubblica, capace di ridurre il rischio di infezioni e di contenere la diffusione di virus e batteri. Aderire alla campagna è, prima di tutto, un atto di responsabilità verso se stessi e verso la comunità.”

Prevenzione e responsabilità: un impegno collettivo

La campagna “Un pizzico per ogni età” si inserisce nel più ampio impegno della Regione Puglia per la promozione della cultura della prevenzione, rafforzata dopo gli anni della pandemia. La possibilità di vaccinarsi non solo presso gli ambulatori tradizionali ma anche in farmacia rappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello di sanità di prossimità, accessibile, moderna e partecipata.

Con l’avvio ufficiale del programma in Capitanata, la ASL Foggia rinnova l’appello a tutti i cittadini a non sottovalutare l’influenza stagionale e a prenotare per tempo la propria dose, ricordando che la vaccinazione resta la forma più efficace e sicura per proteggersi e per proteggere gli altri.