Home // Capitanata // “Un pizzico per ogni età”: la nuova campagna vaccinale della ASL Foggia parte anche in farmacia

VACCINAZIONI FG “Un pizzico per ogni età”: la nuova campagna vaccinale della ASL Foggia parte anche in farmacia

La campagna, coordinata dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), offre gratuitamente i vaccini antinfluenzali e anti-COVID ai cittadini appartenenti alle categorie indicate dal Ministero della Salute

vaccinazioni Fonte: primatonazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

È partita in tutta la provincia di Foggia la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa da Regione Puglia e ASL Foggia, che quest’anno porta il titolo accattivante “Un pizzico per ogni età”. L’obiettivo è chiaro: proteggere la popolazione e garantire una copertura capillare su tutto il territorio, grazie al lavoro congiunto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie aderenti.

