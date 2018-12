Banca Popolare Bari,si dimette l’a.d. Giorgio Papa

Di:

Giorgio Papa si è dimesso dall’incarico di amministratore delegato della Banca Popolare di Bari. Il consiglio di amministrazione della Banca,presieduto da Marco Jacobini,ha accettato le dimissioni e nominato Gregorio Monachino(barese,già vice direttore della Banca pugliese) direttore generale del Gruppo.

I vertici dell’istituto barese “ringraziano il dottor Papa per l’importante apporto professionale e per l’impegno profuso per l’azienda durante il suo mandato”.

Gli amministratori della Banca nella medesima riunione hanno designato Giulio Sapelli vicepresidente del Gruppo bancario : torinese,71 anni,professore ordinario di Storia economica Università Statale di Milano,consulente e facente parte di comitati scientifi di Eni, Ferrovie Stato,Agip,Credito Emiliano,Fiat,Finmeccanica,Galbani Italia.

Giorgio Papa è scelto dal Consiglio di amministrazione,presidente Marco Jacobini,a margine dell’assemblea dei soci che si è tenuta il 19 aprile 2015. Subentra al direttore Vincenzo De Bustis,ingegnere romano,banchiere partito dalla Puglia(Banca del Salento) e sopraggiunto nell’anno 2000 al vertice di Monte Paschi di Siena. Nel 2011 è chiamato ai vertici della Banca Popolare barese,rassegna le dimissioni a fine marzo 2015 con una buona uscita(incentivo all’esodo) pari a 975 mila euro.

Nato a Varese, 59 anni,formazione in Maturità tecnica e Scienze Politiche indirizzo economico Papa Giorgio ha ricoperto cariche bancarie prestigiose. A cominciare dal Credito Varesino spa,successivamente in Banca Fideuram,direttore generale di Credito Bergamasco,vicedirettore generale di Banco Popolare di Verona.

Dall’anno 2011 è direttore generale di Finlombarda spa, “ …Papa è un supermanager dato in quota Lega Nord”,scrive il Corriere della Sera,edizione Milano. Nomina politica ratificata dalla Giunta regionale con presidente Roberto Formigoni.

Finlombarda,cassaforte della Regione, è la finanziaria per lo sviluppo del territorio,con un patrimonio di 211 milioni di euro e 4 miliardi di Fondi gestititi.

Il 15 luglio 2014 la Corte dei Conti inserisce Giorgio Papa tra gli uomini d’oro della Regione Lombardia,stante il compenso annuale di 319.945,36 euro. Cifra che va oltre la linea monetaria imposta dalla Legge ai dirigenti della Pubblica amministrazione. Pertanto l’indennità di Papa viene tagliata dai vertici regionali,portandola a 220 mila euro più 20 mila di bonus.

Dal 21 marzo 2015 Giorgio Papa risulta dimissionario dall’incarico in Finlombarda.

Tramite decreto, il presidente della Giunta regionale Roberto Maroni(Lega Nord) dovrebbe eleggere direttore generale della Finanziaria meneghina Andrea Mentasti,manager di Sacbo società che gestisce l’aeroporto bergamasco di Orio al Serio.

Il Gruppo Banca Popolare di Bari oggi è gestito dal presidente Marco Jacobini e consiglieri Luca Montrone,Gianfranco Viesti, Modestino Di Taranto,Paolo Nitti,Francesco Pignataro,Francesco Venturelli,Francesco Giovanni Viti,Raffaele De Rango.

Condirettore generale Gianluca Jacobini,vicedirettore generale Luigi Jacobini.

A cura di Nino Sangerardi,

Bari 04 dicembre 2018