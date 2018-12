De Leonardis “Arxia affossata”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“E’ bastato semplicemente chiedere il voto segreto sul primo articolo di un importante disegno di legge, come quello che istituiva l’ennesima agenzia regionale, stavolta sull’Agricoltura (l’ARXIA), per mettere ancora a nudo la mancanza di coesione di una maggioranza sempre più allo sbando, che in aula non riesce più ad avere i numeri per portare avanti qualsiasi iniziativa nonostante mesi di lavoro e proclami vanificati e smentiti da una realtà disarmante e imbarazzante.

L’ennesima bocciatura non è una semplice brutta figura davanti al popolo pugliese, ma un’ulteriore certificazione di un esecutivo incapace di governare, nonostante tentativi di allargamento che non bastano evidentemente a tenere insieme una coalizione senza più un’anima e un’identità”.