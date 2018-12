Foggia. Blitz nel Quartiere Ferrovia

Di:

Blitz in corso da parte della Polizia Locale di Foggia nel Quartiere Ferrovia nell’ambito dei servizi interforze. Operatori di Polizia Locale in assetto S.A.D. e forze dell’ordine stanno procedendo Al sequestro amministrativo di merce usata venduta in via Podgora senza alcuna licenza o autorizzazione.

Si stanno effettuando anche controlli all’interno di alcune attività commerciali.

Diversi i verbali di Polizia Annonaria contestati persone sottoposte a ordine di allontanamento per 48 ore.