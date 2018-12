Giochi: nel 2017 in Puglia speso un miliardo di euro

Di:

Stabile la spesa sui giochi in Puglia per il 2017, è stata di poco superiore al miliardo di euro, +0,4% come risulta dall’elaborazione fatta da Agipronews sui dati pubblicati nel Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sugli apparecchi da intrattenimento – New Slot e Vlt – la spesa in regione è stata di 555 milioni (erano 537 nel 2016), per lotterie e gratta e vinci il dato è in calo a 162 milioni (180 milioni l’anno precedente), va giù anche la spesa per il Lotto a 195 milioni (rispetto ai 221 milioni del 2016). Sulle scommesse sportive la spesa è salita a 90 milioni di euro, a cui si aggiungono 21 milioni di scommesse virtuali, eventi che si trovano sui terminali delle agenzie o sul web.

Per gli altri prodotti, il SuperEnalotto registra una spesa da 47 milioni, 18 milioni per il Bingo e 5 milioni per l’ippica.