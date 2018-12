Giustizia di prossimità, la soddisfazione di Gatta

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta (Fi).

“La difesa della giustizia di prossimità costituisce una priorità per la politica che vuole testimoniare e garantire la presenza dello Stato sul territorio, che non vuole mortificare il lavoro quotidiano di migliaia di operatori del settore e che intende agevolare l’accesso ad un servizio pubblico da parte dei cittadini. Il contratto di governo giallo-verde ha previsto la rivisitazione della geografia giudiziaria, promettendo -sulla carta- di riportare i tribunali, le procure e gli uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese. Purtroppo, però, il ministro della Giustizia, Bonafede, in una recente intervista, ha sconfessato questo punto programmatico, rinnegando totalmente la volontà di procedere in questa direzione.

Il repentino ed ingiustificato ripudio del ministro ha causato allarme e preoccupazione per la preannunciata, ulteriore, grave mortificazione del diritto di accesso alla giustizia dei cittadini, residenti nei circondari dei tribunali sub provinciali soppressi, i quali vanamente avevano sperato nella serietà delle promesse scritte del cosiddetto “Governo del cambiamento”. E’ per questo che ho depositato, assieme ad altri colleghi consiglieri, una mozione affinché la Giunta regionale, competente ad interloquire con Roma in tema di geografia giudiziaria, si attivi presso il Governo per sollecitare l’adozione di provvedimenti che tendano a soddisfare il diritto dei cittadini alla giustizia di prossimità, così come prescritto sia dall’art 5 della Costituzione, sia dal Trattato di Lisbona. Ringrazio tutti i colleghi la cui sensibilità ha permesso l’approvazione del testo, ad eccezione del Gruppo del Movimento 5 Stelle che ha espresso voto contrario in aula”.