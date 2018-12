M5S Manfredonia “Dossier su Energas consegnato al Governo”

Di:

Manfredonia. Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia, da sempre in prima fila nella battaglia contro l’installazione del mega deposito di Gpl “Energas”, in riferimento alla “Conferenza di Servizi” del 5 dicembre p.v. – in programma al Mise – ha redatto un dossier (allegato a questo comunicato) in cui si ripercorre la vicenda “Energas”, elencando tutti i motivi per i quali tale

installazione è da scongiurare.

Tale documentazione, approntata dal Gruppo di Lavoro “Energia e Ambiente” del M5S di Manfredonia – firmato anche dai Consiglieri Comunali, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci – è stato consegnato ai deputati sipontini, Antonio Tasso e Francesca Troiano, i quali lo hanno inoltrato in via telematica agli esponenti di governo nella giornata del 2/12, e verrà consegnato in forma cartacea oggi 4/12.

I destinatari di questo dossier – che va ad aggiungersi a tutta la documentazione inviata negli anni e consegnata nella mani di Luigi Di Maio nelle due occasioni in cui è stato presente a Manfredonia – sono stati:

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Il Ministro del Lavoro e Sviluppo Economico, Luigi Di Maio

Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi

Il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli

Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa

Il Ministro della Salute, Giulia Grillo

Il Ministro delle Difesa, Elisabetta Trenta

Il Ministro ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli

TIl M5S di Manfredonia sarà in stretto contatto con la sede della Conferenza di Servizi e verrà fornita tempestiva comunicazione alla cittadinanza.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA