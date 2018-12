Di:

Rocchetta Sant’Antonio si prepara a festeggiare il Natale , l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ Associazione di promozione turistica Pro Loco, la Parrocchia Beata Vergine Maria insieme ad altre realtà rappresentative della città, ha programmato un ricco calendario:“Natale a Rocchetta Sant’Antonio”, il programma alterna momenti tradizionali come il presepe vivente che coinvolge tutta la cittadinanza con appuntamenti dedicati alla solidarietà e a momenti di festa con i più piccoli.

Il “Presepe VIVENTE” lungo le strade del borgo antico è l’evento che richiama di più i turisti. In uno scenario architettonico unico che ben si presta alla sacra rappresentazione con la suggestiva rievocazione di antiche botteghe artigianali di un tempo: “lu scarpar”, ”lu frrar”, ”la lavannara”.

La rappresentazione cattura lo sguardo del visitatore che percorrendo le stradine del Borgo Antico, rivive la realtà di 2000 anni fa, di quella piccola Betlemme, ricca di mercanti di ogni genere, venditori di stoffe, spezie e animali, locandieri e osti con le loro pietanze preparate e distribuite secondo tradizione, pastori e ricchi proprietari che svolgono le loro funzioni tra la gente. Non manca il riferimento all’economia rurale di un tempo, con la presenza di pecore, capre, galline e l’asinello, diventate ormai rarità anche nei nostri piccoli paesi che attirano l’attenzione e la curiosità dei bambini. Prodotti enogastronomici locali, frutto di antiche tradizioni rocchettane tramandate di generazione in generazione che si intrecciano a cibi tipicamente pugliesi, tutti preparati al momento, deliziano il palato dei visitatori con la degustazione dell’ottimo vino locale. L’appuntamento con la sacra rappresentazione è per i giorni 15, 23, 28 e 29 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle 21.00, con ingresso gratuito.

Natale è la festa della Solidarietà, della Pace e della Famiglia, sono questi i Valori a cui guardiamo e che hanno ispirato il programma degli eventi.

Auguriamo a tutti i nostri concittadini di vivere queste festività in grande serenità e facciamo voti affinché il nuovo anno segni un momento di crescita e di sviluppo per la nostra città. A tutti voi, alle Vostre famiglie, ai cittadini più anziani e ai bambini, giungano i più sinceri e sentiti AUGURI.

Dalla Residenza Municipale, lì 4.12.2018

L’Amministrazione Comunale