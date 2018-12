San Severo, restauro della Fontana di Piazza Incoronazione

Di:

San Severo. Il prossimo sabato 8 dicembre alle ore 18,30 si terrà la cerimonia di presentazione del Restauro della Fontana di Piazza Incoronazione. Si tratta della conclusione dei lavori di restauro sostenuti dalla BCC di San Giovanni Rotondo (presidente dott. Giuseppe Palladino), primo sponsor dell’iniziativa e dall’Amministrazione Comunale di San Severo.

“Ci accingiamo a presentare la fontana di Piazza Incoronazione riportata alla sua originaria bellezza – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore rag. Michele Del Sordo – dopo 90 anni dalla sua realizzazione. Un monumento apprezzato, per la sua imponenza e collocazione, da tante generazioni di sanseveresi. Siamo orgogliosi di restituire alla città un monumento storico, riportato in tutte le immagini iconografiche di San Severo da quasi cento anni ad oggi.

I lavori sono stati portati a conclusione in maniera mirabile ed il monumento restaurato riporterà agli originari splendori una delle piazze più amate della nostra città offrendoci un’immagine completamente rinnovata. In questo momento così importante per la nostra Comunità indirizziamo i nostri ringraziamenti più sentiti alla BCC di San Giovanni Rotondo ed al suo presidente dott. Giuseppe Palladino che, in occasione del suoi 100 anni di storia, ha voluto contribuire al restauro della Fontana di Piazza Incoronazione affiancando l’Amministrazione Comunale”.

I lavori di restauro sono stati curati dalla dott.ssa Maria Elena Lozupone con il suo collaboratore sig. Ruggiero Capuano, utilizzando anche materiali forniti dalla ditta Niro Luigi snc , sotto la sovrintendenza del MIBAC- Foggia.

Un ringraziamento sentito l’Amministrazione intende rappresentarlo anche nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito con la loro opera ed i loro servizi alla conclusione dell’intervento ed, in particolare:

– alle ditte: impresa edile Iannace; ditta Spim – energia e telecomunicazioni; la ditta 2A multiservice; la ditta Traslochi Iannace Raffaele.

Un ringraziamento particolare va al prof. Emanuele d’Angelo per aver fornito un fondamentale contributo a recuperare la storia di questo importante monumento, i cui reperti iconografici sono stati gentilmente offerti dal sig. Francesco Gioacchino de Liso oltre, naturalmente, agli Uffici e personale comunale coordinati dal Dirigente Ing. Benedetto Egidio di Lullo.

Tutta la cittadinanza, quindi, è invitata il prossimo 8 dicembre alla cerimonia di presentazione della fontana restaurata ed all’illustrazione delle principali fasi che hanno caratterizzato l’intervento di restauro.

In caso di avverse condizioni metereologiche l’evento si terrà presso il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.