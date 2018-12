Trani. Rapina a parafarmacia: arrestato uomo

Di:

Bari. Nei giorni scorsi a Trani la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne, con precedenti di polizia, colto nella flagranza del reato di rapina aggravata, commessa in danno di una parafarmacia ubicata in zona centrale.

L’arrestato irrompeva nel predetto esercizio commerciale e brandendo un grosso coltello da cucina, minacciava i presenti.

All’interno dell’esercizio era presente un poliziotto, libero dal servizio e in forza al Commissariato di P.S. di San Severo (Fg), che immediatamente interveniva ed evitava che il rapinatore mettesse a segno il colpo; al fine di guadagnare la fuga, il reo tentava più volte di colpire con dei fendenti l’agente, senza riuscirvi, per poi dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe. Poco distante dal luogo del reato veniva successivamente intercettato da una volante del locale Commissariato di P.S. che, al termine di un breve inseguimento, lo bloccava traendolo in arresto.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni di Bari che disponeva la sua traduzione presso l’istituto penale per minorenni “Fornelli” di Bari.

