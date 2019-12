Mitigazione rischio idraulico a Manfredonia, liquidazione incarico. I risultati

Manfredonia, 04 dicembre 2019. Mitigazione rischio idraulico nell’abitato di Manfredonia: con recente determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione dell’incarico professionale

In particolare, e da atti:

“Con deliberazione n.36 del 10.03.2017 la Giunta Comunale sipontina aveva preso atto ed accettato le modifiche alla perimetrazione PAI inerenti il territorio del Comune di Manfredonia, impegnando il Dirigente del Settore Urbanistica a proporre interventi di mitigazione del rischio idraulico”.

La nuova perimetrazione, come si legge, rappresenta “il risultato di un confronto tecnico tra l’Autorità di Bacino della Puglia e gli Uffici del Comune di Manfredonia, come da verbale conclusivo dell’incontro del 03.03.17. Nel corso del suddetto incontro, la Protezione Civile regionale rappresentava, altresì, che la nuova definizione dell’assetto idraulico ottenuta era stata utilizzata per segnalare agli uffici regionali interventi utili al superamento delle criticità individuate con la conseguente opportunità, da parte dell’Amministrazione Comunale, di proporre le migliori soluzioni per la mitigazione della pericolosità territoriale.”

“Con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n.461, del 07/12/2017 è stata adottata la nuova perimetrazione del PAI relativa al territorio del Comune di Manfredonia”-

In seguito, la Giunta comunale, con D.G.C. n. 171 del 16.08.2018, ha deliberato di impegnare il Dirigente del Settore Urbanistica alla redazione di uno studio di fattibilità di interventi per la riduzione del rischio idraulico relativamente alle aree interessate dalla foce del Fiume Candelaro, con particolare riferimento alle interferenze con l’abitato di Siponto (alla sinistra idraulica) autorizzandolo ad avvalersi, per lo scopo, di un supporto esterno per un importo stimato di circa €. 10.000,00 compreso IVA, a valere sul capitolo 4590 “Spese per i servizi di protezione civile e pronto intervento” del bilancio 2018.

Ancora: con D.D. del Comune diManfredonia n. 1343 del 17.10.2018 è stato nominato RUP il dott. Francesco Saverio Damiano e si è disposto di procedere alla scelta del professionista mediante affidamento diretto ai sensi di legge.

Con D.D. 1505 del 15.11.2018 è stato affidato l’incarico, ai sensi di legge, di supporto specialistico alle attività di verifica della fattibilità di eventuali interventi di mitigazione del rischio di pericolosità idraulica al raggruppamento temporaneo di professionisti “Studio ROMANAZZI–BOSCIA e Associati S.r.l. – (Capogruppo mandataria)” con sede legale e operativa in Bari (..), per l’importo di € 8.500,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali. Il 14.03.2019 è stato sottoscritto il contratto (Rep. n. 10368) con detto raggruppamento temporaneo di professionisti.

Con PEC acquisita al protocollo comunale al n.14304 del 15.04.19 il raggruppamento temporaneo di professionisti individuato ha trasmesso il richiesto studio di fattibilità di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Manfredonia – Siponto, per un importo complessivo da Quadro Economico di €21.500.000,00, di cui €13.691.777,93 per lavori di appalto ed €7.808.222,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il Comune di Manfredonia ha da qui ritenuto che la prestazione è stata regolarmente eseguita e ha ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della stessa, alle somme sopra indicate.