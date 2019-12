“Al Porto di Manfredonia la più lunga pala eolica mai sbarcata in Italia”

Un bel momento per il nostro territorio. Al Porto “” di Manfredonia è sbarcata la V150, la più lunga Pala Eolica mai arrivata in un porto italiano”. Lo riporta il deputato di Manfredoniasulla sua pagina Facebook.

“E’ il frutto dell’impegno di operatori marittimi capaci, che sanno pianificare il proprio lavoro, costituendo una risorsa per l’incremento economico/occupazionale; dell’attenzione degli Enti preposti al controllo ed all’iter autorizzativo, nel pieno rispetto delle norme, ed alla predisposizione infrastrutturale della viabilità”.



“Per questo ed altri motivi, ho preso a cuore questa situazione, partecipando al tavolo tecnico del 14 novembre scorso – dove si è, appunto, discusso delle modalità di sbarco di questa pala, in particolare, e dei prossimi arrivi, in generale – e presentando una interrogazione al Ministero dei Trasporti per sollecitare quegli interventi manutentivi necessari alla struttura portuale per una fruizione del porto che dia slancio all’economia marittima”