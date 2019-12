Consiglio regionale: abrogata disposizione in materia di rifiuti

Il provvedimento è stato dettato dalla necessità di scongiurare il ricorso da parte del Governo nazionale, per violazione delle competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e abroga l’articolo che prevedeva un incremento del 20 per cento della tariffa per lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione a titolo di ristoro per i Comuni su cui insistono le discariche.

Come si legge nella relazione tecnica, resta però ferma la volontà politica di compensare i territori interessati con la predisposizione di un nuovo testo normativo.