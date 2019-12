“Gara maschia ma fa male uscire così dalla Coppa, senza aver mai perso sul campo. Ma sono molto arrabbiato per la nostra brutta prestazione, i cambi non ci hanno aiutato. Bisogna assumersi le proprie responsabilità”.

Così il tecnico del Foggia, Corda, al termine della gara con il Fasano che approva alle semifinali di Coppa Italia di serie D superando i rossoneri all’ultimo rigore con Ganci.

“I rigori? Per me non sono una lotteria”, dice Corda “anzi rispecchiano la nostra gara: senza cattiveria. Il Fasano ha avuto più fame di noi ed accede meritatamente in semifinale”.

Adesso mercato e campionato. “Ho le idee molto più chiare, su chi merita di restare e chi no. Da domani inizia il nostro mercato”.