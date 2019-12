Fdi verso le regionali: obiettivo 13% e 22mila voti di lista, più di Fi e Lega

“Il candidato alla presidenza della Regione Puglia spetta a Fratelli d’Italia perché siamo gli unici ad avere dei candidati riconoscibili da Chieuti a S. Maria di Leuca, 350 Km percorsi in questi anni, e non parlo solo dima anche di”. Il primo ha 45 anni, il secondo 40, “in politica anche 5 anni significano molto”. Sicuro e deciso, il coordinatore provinciale del partitoha già sul tavolo pronte le liste per le regionali 2020, liste abbondanti, cioè con qualche nome in più di quanto richiesto, 12 possibili candidati a fronte degli 8 previsti. La ripartizione per territori è in fase di studio. Non più di 3 a Foggia, fra cuiche hanno ufficialmente iniziato la loro campagna elettorale.ha annunciato l’addio a Forza Italia – redarguito dalla segreteria regionale e provinciale degli azzurri- ma dovrebbe ufficializzare il passaggio nel partito di Meloni e la discesa in lista verso via Capuruzzi, caldeggiata ma non confermata da La Salandra: “E’ una candidatura cui tengo molto, quella di Longo”.

Con Franco Di Giuseppe, che di campagne elettorali ne ha vissute e organizzate tante, sta mappando (lui dice “zonando”) la Capitanata con gli oltre 600mila residenti. Al vaglio i nomi da posizionare nelle caselle dell’Alto Tavoliere, Cerignola, Cinque Reali siti, Manfredonia, Chieuti. “L’obiettivo è arrivare al 13 % con 20-22mila voti di lista e il 45% della coalizione”.

C’è solo Raffaele Fitto nell’orizzonte di Fdi, un nome già speso in passato?: “Nessuno vuole fare un’operazione nostalgia, ma piaccia o non piaccia Fitto ha perso quando il centrodestra si è diviso, se qualcuno vuol giocare a perdere ancora lo dica. Invece dobbiamo chiederci chi è il migliore, chi è il nostro cavallo di razza. Alle europee, a parte Matteo Salvini, il candidato con il miglior risultato è stato Fitto”.

Il tavolo nazionale deciderà il presidente in base alla Regione, il coordinatore provinciale elenca Toscana (Lega) Marche e Puglia (Fdi), e ribadisce: “Noi siamo un partito che in questi anni è cresciuto costantemente, alle europee la Lega in Puglia ha ottenuto il 30% e alle amministrative in Capitanata il 13%. Fdi al 6% alle europee, al 5% alle amministrative. Non ci siamo distanziati molto, significa che la Lega ha il traino di Salvini, noi abbiamo un leader e un partito forte. Superare Forza Italia è nelle nostre corde, con la Lega vedremo, devono ottenere almeno il 14%”.

L’ipotesi che il partito di Salvini- ha aperto ieri, con il lancio della candidatura di Marco Trombetta a Cerignola, la sua campagna elettorale – possa opporsi ad un candidato targato Fdi non è sostanzialmente presa in considerazione. Il tavolo nazionale avrebbe già dovuto definire i candidati, senza attendere l’esito dell’Emilia, elezione considerata “spartiacque” da esponenti di centrodestra che discutono di regionali in Puglia. “Giorgi a Meloni doveva essere a Bari per una convention di presentazione del candidato presidente il 9 dicembre, probabilmente l’appuntamento slitterà al 16 dicembre”.

Se due nomi sono ufficiali nelle liste in via di formazione, i foggiani D’Emilio, consigliere comunale, e De Leonardis, consigliere regionale uscente, altri sono probabili. Ad Orta Nova, si dice, che l’ex sindaco Dino Tarantino potrebbe tentare la corsa barese, come Lello Castriotta a Manfredonia e Marco Camporeale a Serracapriola. Per l’ex sindaco dell’Alto Tavoliere era stato ipotizzato un avvicinamento alla lista ‘Cambiamo’ di Giovanni Toti, ma pare che sia amico di Raffaele Fitto da lungo tempo, motivo per cui potrebbe scegliere Fdi.