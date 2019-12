Foggia. Segezia, Incoronata Cep e Candelaro: periferie in festa per il Natale

Arriva in grande stile il Natale, anche nelle borgate e nelleperiferie foggiane, con grande attenzione dell’amministrazione comunalequest’anno a far sentire la propria presenza, con un mini calendario di eventi, forse per la prima volta, decentrati.

Infatti, oltre al Volo dei Desideri, che dal 2014 accende le luci e l’atmosfera natalizia in Piazza Cavour, parte anche un programma di attività natalizie itineranti, dal 17 al 20 dicembre, che coinvolge le zone meno centrali della città, dalle borgate alle periferie, cuore vibrante del capoluogo dauno.

Accade grazie all’impegno del consigliere Dario Iacovangelo, delegato alla valorizzazione delle borgate e periferie, che lo ha fortemente voluto e realizzato, in collaborazione il Comune di Foggia,nella persona dello stesso sindaco Franco Landellae con l’Assessorato alla Cultura diretto da Anna Paola Giuliani, pronta a rispondere e a trovare soluzioni alle proposte del consigliere. “Non nascondo che dietro questi eventi c’è un grande lavoro e una forte volontà e che avremmo voluto fare anche molto di più.– spiega il consigliere comunale – Inoltre, prima dell’8 dicembre, saranno installati anche 4 alberi di Natale. L’obiettivo è far respirare l’aria natalizia non solo in centro ma in tutta la città, con particolare attenzione alle borgate come Segezia e Borgo Incoronata, per cui mi sto spendendo fin dal mio insediamento“.

A partire dalle ore 18 e fino alle 21, il percorso itinerante sarà animato da unastreet band tipicamente natalizia, con brani della tradizione e pezziblues tutti da ballare, interpretati da alcuni musicisti della New Ort Band, da mascotteper bambini, che distribuiranno palloncini ai più piccolie da alcuni sbandieratori, che segneranno l’itinerario della festa e scalderanno l’atmosfera insieme a personaggi come Minnie, Babbo e Mamma Natale danzantie festaioli.

Si comincia martedì 17a Segezia, si prosegue mercoledì 18 a Borgo Incoronatae, dopo le borgate, si torna in città: giovedì 19al Cepe venerdì 20gran finale a Candelaro, fino a Borgo Croci.