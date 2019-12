Furore: “Sfuma tratta adriatica Ancona-Foggia dalle opere da finanziare”

La tratta adriatica Ancona-Foggia non sarà finanziata dall’Unione Europea, lo ha spiegato tramite Facebook l’europarlamentare foggiano del M5S Mario Furore.

“Oggi in Commissione Trasporti e Industria ho ribadito che all’Italia non servono grandi opere, ma opere fatte bene. Ecco perché in qualità di esponente del Movimento 5 Stelle, mi sono astenuto sul CEF (Connecting Europe Facility), unitamente al collega Ignazio Corrao.

“Finanziando opere inutili e nocive per l’ambiente come il Tav- aggiunge- e cofinanziando progetti legati alle fonti fossili, questo strumento dimostra tutti i limiti della sua azione. Il CEF è sicuramente necessario per l’Italia, ma i suoi obiettivi andrebbero tarati meglio.

La fragilità dei nostri territori colpiti da maltempo, alluvioni e acqua alta, ha mostrato a tutti l’unica via da percorrere: bisogna investire maggiormente sulle piccole opere mettendo in sicurezza quelle che sono state progettate per un’altra epoca. La priorità politica del Movimento 5 Stelle è quella di destinare più fondi ad ambiziosi progetti di upgrading di sicurezza e aumento della resilienza delle infrastrutture. Esprimo delusione, per il mancato inserimento della tratta adriatica Ancona-Foggia nella lista finale delle opere da finanziare, ma conto sulla revisione dei corridoi nel 2021. Ancora una volta questa Europa ha perso una grande occasione di cambiamento”.