Manfredonia, al via le mostre dell’Associazione Amici del Presepio

Torna anche quest’anno l’ Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia con l’ormai tradizionale mostra dei presepi e con gli eventi e concorsi collaterali a tema natalizio.

La novità per questo 2019 è che le mostre AIAP saranno ben due: una allestita in Piazza Giovanni XXIII al civico 9, che sarà inaugurata dall’Arcivescovo Moscone domenica 8 dicembre alle ore 17.30, e la seconda presso il Porto Turistico “Marina del Gargano” al locale 35, che aprirà al pubblico domenica 14 dicembre alle ore 17.00.

Per queste mostre, monsignor Franco Moscone ha inviato un messaggio significativo all’associazione sipontina, evidenziando come il presepio che viene proposto con varie tecniche ed in diversi contesti, rappresenta la casa a cui tutti aspirano per far sì che la famiglia possa crescere forte e sicura. Inoltre, padre Franco spiega che la casa di Betlemme, città in cui è nato Gesù, è particolarmente importante per il significato stesso della parola Betlemme che deriva dall’ebraico bet, ovvero casa, e che nel suo insieme si traduce come ‘la casa del pane’. Dunque, conclude monsignore, con il presepio simbolicamente commemoriamo la nascita di Cristo, ma serve anche per ricordare a ciascuno quanto siano importanti, per vivere degnamente e per progredire storicamente, una casa ed il pane.

Oltre alle mostre, giunte quest’anno alla XXIII edizione, tornano anche il concorso “Il Presepe più bello” rivolto a scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino, parrocchie e privati che avranno tempo per iscriversi fino al 18 dicembre, ed il concorso “Insieme intorno al Presepe” aperto ai singoli ragazzi, alunni di scuole, oratori e catechismi.

“Il disegno proposto – spiegano gli organizzatori – dovrà rappresentare un messaggio di pace, fratellanza e accoglienza, che attraverso la famiglia di Nazareth è arrivato ai nostri giorni”. La consegna del disegno dovrà avvenire entro il 5 dicembre presso la sede di Via Maddalena n. 31 dalle ore 18 alle ore 20. La partecipazione ai concorsi è gratuita. Le premiazioni dei due concorsi avranno luogo domenica 5 gennaio presso il porto turistico Marina del Gargano.