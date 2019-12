Manfredonia, corrispettivo per realizzazione impianti: Green Energy vs Comune

, 04 dicembre 2019. Controversia in atto trae la società

I fatti

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Foggia, la società Green Energy ha chiesto l’accertamento della nullità delle convenzioni Rep. n. 8420 e n. 8421 del 18.04.2011 stipulate con il Comune di Manfredonia nella parte in cui prevedono il pagamento di un corrispettivo in danaro in favore del Comune per la realizzazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In seguito, si è costituito in giudizio il Comune di Manfredonia, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo materia esclusiva del Giudice Amministrativo.

L’ATTO INTEGRALE > ComStr n0010 del 27112019

Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, con poteri della Giunta comunale, approvando la proposta-relazione del relativo Dirigente, ha deliberato di impugnare la sentenza n. 2372/2019 (pubblicata il 17.10.2019), con la quale il Tribunale di Foggia, a seguito di precisa eccezione della difesa comunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o, devolvendo la controversia al giudice amministrativo, ma ha commesso un evidente errore materiale avendo detto nelle premesse che “<La difesa del Comune si è opposta a tanto, sostenendo che … tutte le controversie concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da dette convenzioni rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario” e “nel PQM, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o, ha condannato la convenuta e non la parte attrice alle spese di lite“.

A seguito di apposita istanza del 18.10.2019, la difesa comunale ha chiesto la correzione dell’errore materiale, previa emissione, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Il 29.10.2019 il Giudice, dott.ssa F. Mari ha emesso il decreto di comparizione delle parti all’udienza del 03.12.2019, onerando parte istante alla notifica della sentenza alla controparte; in data 29.10.2019 l’avv. Gianpaolo Tancredi, procuratore costituito della società Green Energy, ha notificato la sentenza al procuratore costituito dell’ente , nonostante avesse avuto conoscenza del sub-procedimento di correzione, facendo pertanto decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Ora l’affidamento legale per la difesa dell’Ente comunale.