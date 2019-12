Manfredonia, festeggiamenti per Santa Barbara

La giornata si è aperta con la tradizionale cerimonia dell’alza bandiera. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Turiano, ha preso parte lo schieramento degli uomini e le donne della

Capitaneria di Porto oltre che ad una rappresentanza della locale Associazione

Nazionale Marinai d’Italia. Dopo la tradizionale lettura dei messaggi augurali, il

Comandante Turiano ha consegnato i riconoscimenti e le ricompense ai militari

che si sono distinti nel corso dell’anno trascorso.

Successivamente una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai

d’Italia unitamente ai militari della Guardia Costiera si è spostata sul lungomare

della città dove è stata deposta una corona di fiori sul monumento dedicato ai

caduti in mare.

Alle ore 11.30 presso la Chiesta del Carmine si è tenuta la tradizionale

celebrazione eucaristica alla presenza delle massime Autorità civili e militari. Al

termine della celebrazione il Comandante ha ringraziato le Autorità intervenute

per la loro presenza a riprova del forte legame tra la Città e l’Autorità Marittima.

Sempre nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona si è tenuto,

presso l’impianto sportivo “Stella Maris” di Manfredonia, il tradizionale torneo

calcistico in memoria del Sc 1^ cl Np/Pn Vincenzo GARGANO.

Il torneo ha visto la partecipazione molto sentita dei familiari del militare deceduto nel 2006 a seguito di un incidente stradale a cui i militari della Guardia Costiera hanno

consegnato una targa ricordo