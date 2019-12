Meteo Gargano, freddo e pioggia fino a sabato. Domenica torna il sole

Meteo Puglia: il fronte giunto nella notte si muove verso Levante favorendo un parziale miglioramento del tempo. Avvio di giornata ancora nuvoloso con possibilità di residue precipitazioni sul Salento. Asciutto del pomeriggio con schiarite via via sempre più ampie, eccezion fatta per i versanti tirrenici di Molise e Basilicata, ove correnti occidentali mantengono in vita molte nubi e qualche piovasco. Venti moderati meridionali in attenuazione. Zero termico nell’intorno di 2700 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

PEGGIORA TRA GIOVEDì E VENERDì

Una circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale si avvicina all’Italia favorendo un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle regioni meridionali. Entro fine giornata le nubi torneranno a farsi minacciose con prime piogge in arrivo da Ovest. Sara giovedì che il maltempo si farà sentire sopratutto sulla medio-bassa Puglia con fenomeni anche temporaleschi.

Da venerdì miglioramento grazie al progressivo allontanamento del vortice che rinnoverà qualche rovescio nella prima parte del giorno sul Salento. Fase più soleggiata nel corso del weekend con possibile peggioramento sul finire di lunedì (da confermare).

Fonte 3bmeteo