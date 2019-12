Pescara, giovane sanseverese preso a cinghiate: ricoverato

«Ha preso almeno quattro cinghiate sulla testa. Di queste, una gli ha procurato una ferita profonda all’altezza della nuca e l’altra gli ha bucato un osso vicino alla tempia, causandogli un’emorragia interna».

A raccontare la terribile vicenda è Matteo S., il padre di Francesco, aggredito all’uscita di una discoteca, dopo una serata trascorsa con gli amici. Francesco, vent’anni, studente in Economia e management, giovedì sera, insieme ad altri ragazzi di San Severo, nel foggiano, decide di venire a trovare il fratello, Angelo, tre anni più grande, che studia all’università di Pescara, per trascorrere qualche ora di svago. Insieme a due amici e due amiche verso l’una, entrano nel locale di via Bologna ed escono intorno alle quattro a fine serata. Presi dalla fame, decidono di fermarsi di fronte alla discoteca per mangiare un panino, prima di rientrare a casa.

(FONTE: ilcentro)