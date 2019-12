Licenziata dai Frati Mi­nori Cappuccini della Fonda­zione, macon una ordinanza del giudice Monica Sgarro. Protagonista della vicenda, che forse avreb­be ispirato una novella per il Decamerone a Boccaccio,, difesa da­gli avvocati Marcello D’Apon­te, Stefano Martone ed Otta­vio Pannone.

La sua colpa, a detta della Fondazione, così grave da renderla meritevole di perdere il posto di responsabile commerciale, sarebbe stata quella di avere indotto una sua collega A.S. ad andare a Roma il 15 dicembre 2018 per consegnare alla Casa ge­neralizia un esposto sulla re­lazione sentimentale che la collega stessa aveva intreccia­to con frate S., il quale ha oc­cupato incarichi di primissi­mo piano in seno alla Fondazione.

(Fonte: Fabrizio Geremicca corrieremezzogiorno)