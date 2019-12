Vico, la Sagra d’Autunno apre le porte al paese del Natale

Vico del Gargano (Fg).

L’evento, a cura della Confraternita del Santissimo Sacramento, prenderà il via alle ore 19 e trasformerà Piazza Castello con luci, stand e sapori tipici.

IL PAESE PRESEPE. Come da tradizione, il meglio del programma natalizio arriverà l’8 dicembre, quando apriranno i battenti contemporaneamente la settima edizione de “La Magia del Presepe”, i mercatini natalizi e, nella splendida cornice di Palazzo della Bella, il Villaggio di Babbo Natale. La “dimora” di Santa Claus resterà aperta al pubblico ogni sabato, tutte le domeniche e nei giorni festivi fino al 5 gennaio 2020.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO. Il 12 dicembre, l’associazione Danza e Movimento sarà protagonista della quarta edizione di “Un magico Natale”, spettacolo tra musica, balli ed esibizioni che si terrà nell’Auditorium Comunale con inizio alle ore 20.30. Fuochi, fiamme e sapori saranno gli ingredienti della serata del 13 dicembre, con “Sagra e Falò di Santa Lucia”, che si terrà a partire dalle ore 19 in Largo Misericordia, a cura della Confraternita di San Pietro. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, a Palazzo della Bella, tornerà il Villaggio di Babbo Natale: centro storico coloratissimo e vestito a festa per i mercatini e “La Magia del Presepe”.

IL NATALE DEI BAMBINI. Il 20 dicembre, bambini protagonisti assoluti dalle ore 19, nell’Auditorium Comunale, per la “Recita di Natale” a cura della Scuola paritaria San Francesco. Nei giorni a seguire, vale a dire il 21-22 e 23 dicembre, la Sala Consiliare dalle 17 alle 19 si trasformerà in una coloratissima “Officina degli Elfi” e nel “Christmas Lab” per i bambini che s’ingegneranno a disegnare, modellare, creare e divertirsi attorno al tema del Natale, impegnandosi insieme e singolarmente con la guida della Scuola paritaria San Francesco. Bambini protagonisti anche la sera del 21 dicembre, alle ore 18, quando prenderà il via “Arriva Babbo Natale” per le vie del paese con la Banda Musicale Nardini. Sempre il 21 dicembre, ma dalle ore 19, l’Auditorium comunale ospiterà il Concerto di Natale a cura dell’Associazione Bandistica Paolo Rinaldi di Vieste.

I BAMMNEDD E I NERI PER CASO. Il 21 e 22 dicembre, oltre ai mercatini, a “La Magia del Presepe” e al Villaggio di Babbo Natale, ad animare il programma natalizio di Vico del Gargano ci saranno anche “Piccole note di Natale” e il musical “La magia del Natale”. C’è grande attesa, come ogni anno, per l’antica tradizione de “I bammnedd”, nelle vie del paese a cura delle Confraternite. Il 29 dicembre, alle 20.30, si terrà il concerto gratuito dei Neri per Caso nella Chiesa di San Pietro. Il 30 dicembre, nella Chiesa di San Domenico, ci sarà “Gospel Italian Singer with Josie Taylor” in concerto. Intenso è il programma del 6 gennaio con “Ricichristmas”, i Re Magi itineranti, il concerto dell’Epifania e la premiazione dei presepi a Palazzo della Bella.