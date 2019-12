Vieste a Bruxelles per il G20 delle Spiagge. Nobiletti incontra Sassoli

Missione a Bruxelles per i sindaci del G20 Spiagge, che hanno portato in Europa le istanze dei Comuni costieri in materia di direttiva Bolkestein. Il vertice oggi ha visto una delegazione dei primi cittadini – in rappresentanza delle più importanti località balneari italiane – incontrare alcuni funzionari delle commissioni europee al turismo, all’economia circolare, all’ambiente e al mercato interno. Tra i sindaci presenti, anche Giuseppe Nobiletti di Vieste, città che nel settembre 2010 ospiterà il G20s, il summit delle località balneari italiane che si è tenuto a Castiglione della Pescaia a fine settembre. Oggi il gruppo del G20 è stato ricevuto dal neo presidente del Parlamento europeo, l’italiano David Sassoli, a cui sono state esposte le varie problematiche riguardanti le località costiere italiane, tra cui quelle riguardanti la direttiva Bolkestein. Nel corso del vertice, in programma fino a venerdì, 6 dicembre, la delegazione dei primi cittadini incontrerà alcuni funzionari delle commissioni europee.

In occasione della missione a Bruxelles anche l’incontro con il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli che si è intrattenuto con il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, presente all’appuntamento insieme all’assessore Rossella Falcone, ed ha elogiato la cittadina garganica per le sue bellezze. “E’ stata una giornata importante, storica, soprattutto per noi di Vieste che il prossimo anno organizzeremo ed ospiteremo il G20s. Abbiamo già mosso passi importanti e dobbiamo continuare in questa direzione per essere un interlocutore di peso per la politica. Soltanto così potremo portare all’attenzione nazionale i problemi delle località balneari e, al tempo stesso, la grande eccellenza internazionale rappresenta dal comparto turistico balneare italiano. Inviteremo a Vieste anche il presidente dell’Europarlamento Sassoli che ha espresso grande soddisfazione per quanto fatto finora con il G20 delle Spiagge Italiane”.