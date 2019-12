Webbin Volley Club Manfredonia: le ragazze superano il Barletta al tiebreak

Terza partita casalinga e terza vittoria per le ragazze della Prima Divisione della Webbin Volley Club Manfredonia. Dopo un’autentica battaglia sportiva, le sipontine battono al quinto set la New Axia Volley Barletta e si prendono i meritati applausi di un PalaDante che per tutto l’arco dell’incontro non smette mai di incitarle.

Il sestetto iniziale di mister Rosario Ravalli è composto da Giusy Grumo, Rebecca Tarantini, Dafne Tommasone, Silvia Santoro, Elena Tarantini e Cassandra Tommasone.

Al fischio d’avvio, come già successo il giorno prima nella gara della squadra maschile di Serie D, l’intero palazzetto osserva un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne.

L’avvio delle bianco-azzurre è deciso, un 8-3 con Dafne Tommasone subito in palla (sono suoi 4 dei primi 8 punti della Webbin). Su questa situazione di punteggio però si infortuna Silvia Santoro, che è costretta a uscire lasciando spazio a Martina La Torre (la numero 9 rientrerà poi nel finale di frazione). Il margine di vantaggio della formazione di casa arriva anche a +7 (10-3), ma poco a poco il Barletta entra in partita. Un delizioso pallonetto di Giusy Grumo (13-9), un punto di Martina La Torre (15-11) e un ace di Elena Tarantini (17-14) tengono ancora avanti le sipontine, raggiunte però sul 18-18. L’inerzia del set sembra ora a favore delle ospiti (18-20, 19-21, 20-22) ma il Manfredonia riesce a impattare (22-22 con il geniale tocco di seconda di Cassandra Tommasone). Sul 22-24 Elena Tarantini annulla due palle-set prima con una veloce e poi con un ottimo muro. Si va ai vantaggi, la Webbin salva altri due set-ball ma poi si arrende 26-28.

Le ragazze di Ravalli non subiscono il contraccolpo psicologico della frazione persa e iniziano bene il secondo set (5-3), ma poi un break dell’Axia ribalta l’andamento del parziale (5-9). La reazione parte dalla veloce di Rebecca Tarantini (6-9) e culmina nel 12-12 di una micidiale Dafne Tommasone, che in questa frazione segnerà ben 8 punti. Nel momento decisivo del set le sipontine ne hanno di più. L’ace di Cassandra Tommasone (16-14) spinge il Barletta a chiedere timeout e il muro di Elena Tarantini (21-18) tiene le avversarie a distanza di sicurezza. Un ace di Silvia Santoro procura alle bianco-azzurre sei palle-set (24-18), le barlettane ne annullano due ma sulla terza commettono un’infrazione e devono arrendersi (25-20).

Il terzo set non ha storia. La Webbin registra al meglio i fondamentali di difesa e attacco e maramaldeggia. Lo strappo iniziale lo crea Elena Tarantini, mettendo a terra 3 dei primi 5 punti (5-0), il Barletta sale fino al 5-4 ma poi va in blackout. Giusy Grumo si esibisce in un recupero prodigioso e Dafne Tommasone sfonda il muro avversario (11-4), la veloce sull’asse Cassandra Tommasone-Rebecca Tarantini è tanto bella da vedere quanto efficace (13-4), un ace di Dafne Tommasone porta la compagine di casa a +11 (18-7), Elena Tarantini si produce in due muri fotocopia (21-9 e 24-9) e la frazione si chiude sull’ennesimo errore delle barlettane (25-9), che in questo set mettono assieme ben 11 punti persi tra errori e falli commessi.

Nella quarta frazione l’Axia parte avanti (3-6), ma viene ripresa da Silvia Santoro, autrice del 6-6 e del successivo 7-6. Un preciso pallonetto di Giusy Grumo (10-8) emulata poco dopo dalla stessa Silvia Santoro (11-8) dà un piccolo margine al Manfredonia, che conduce per buona parte del parziale (13-9, 14-11, 15-13). Qualche problema di troppo in ricezione sulla battuta al salto manda avanti le ospiti (15-17) e così il finale di set è punto a punto. Dafne Tommasone è incisiva come sempre (sua la firma sul 16-17, sul 17-17 e anche sul 19-17), ma sul 22-23 il colpo di reni finale è delle barlettane, che chiudono 22-25.

Meglio il Barletta nella prima parte del tiebreak, avanti 3-5 e al cambio di campo 5-8, dopo aver conquistato un punto combattutissimo. Sul 6-10, sull’orlo del precipizio, le bianco-azzurre danno inizio a una strepitosa rimonta. Silvia Santoro mette a terra la palla del 7-10, Cassandra Tommasone segna con tocco di seconda l’8-10, il muro di Rebecca Tarantini vale il 9-10 e un attacco fuori dell’Axia riporta le due squadre in parità (10-10). Il PalaDante è una bolgia, il tifo del pubblico è incessante. Il Barletta tenta un nuovo allungo (10-12), ma nelle due azioni successive sbaglia sia in attacco (11-12) che in ricezione (12-12). Dopo un timeout delle ospiti, la Webbin mette la testa avanti (13-12) ma viene subito raggiunta (13-13). Il match è tutto nelle ultime due azioni, nella prima il Barletta commette un errore in attacco (14-13), nella seconda Dafne Tommasone mette a referto il suo 27° punto e manda in visibilio i tifosi sipontini (15-13).

Con questa vittoria le ragazze di coach Ravalli salgono al quinto posto in classifica in coabitazione proprio con la New Axia Volley Barletta, a 5 punti dalla capolista Agrimag Andria. Nel prossimo weekend la Webbin osserverà un turno di riposo, prima di sfidare fuoricasa il 15 dicembre alle 11.00 l’Agrimag Andria.

Tabellino delle marcatrici (accanto a ciascun nome, i punti realizzati): Giusy Grumo 9, Rebecca Tarantini 5, Dafne Tommasone 27, Silvia Santoro 8, Martina La Torre 1, Elena Tarantini 13, Cassandra Tommasone 7. Errori/infrazioni squadra avversaria 43.

Risultati Prima Divisione femminile (5^ giornata):

Agrimag Andria-Volley Academy San Giovanni Rotondo 3-1

Webbin Volley Club Manfredonia-New Axia Volley Barletta 3-2 (26-28/25-20/25-9/22-25/15-13)

New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia-Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio 3-2

Aquila Azzurra Trani-Diomede Canosa rinviata al 4 gennaio 2020

GS Intrepida Volley San Severo-Realsport Orta Nova 3-0

Riposa: Sportilia Bisceglie

Classifica Prima Divisione femminile:

1) Agrimag Andria…..12

2) Sportilia Bisceglie…..10

3) GS Intrepida Volley San Severo…..9

4) New Safety Work Flamingo Margherita di Savoia…..8

5) Webbin Volley Club Manfredonia…..7

5) New Axia Volley Barletta…..7

7) Diomede Canosa…..6

7) Realsport Orta Nova…..6

9) Volley Academy San Giovanni Rotondo…..3

9) Volley San Giovanni Rotondo Padre Pio…..3

11) Aquila Azzurra Trani…..1

Michelangelo Ciuffreda