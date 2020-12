AgiAMO Manfredonia “Nuovo vertice ASE è forte segnale di cambiamento”

Manfredonia, 4/12/2020 – “Il cambio al vertice di ASE SpA, la società in house che gestisce la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti per il Comune di Manfredonia, a seguito della revoca dell’incarico all’amministratore unico uscente geom. Franco Barbone che ne ha preso atto e ceduto il testimone al dr. Raphael Rossi, è avvenuto fortunatamente senza inutili scie di proteste e clamori: un aspetto da tenere in debita considerazione in un periodo di grande disagio e incertezza per la nostra città, sia sotto il profilo sanitario che socio-economico, nel quale ogni contrasto rischia amplificazioni e strumentalizzazioni che possono solo nuocere alla popolazione e al territorio.