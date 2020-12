Antiche tradizioni sipontine (di Pasquale Ognissanti)

Fino agli anni ’50 del secolo scorso era ancora in uso lavare i panni nella sorgente posta sotto la scalinata del Pertugio del monaco (abbasce u pertus’ u moneche), nell’attuale largo spiaggia Diomede, nei pressi del Mandracchio (u mandracchje), per lo più si trattava di donne che lavavano i panni (lenzole, lenzuola ed altra roba) per conto di famiglie abbienti; in vero, erano delle lavandaie (lavannére).

Quella sorgente, si cui ora si vede un rigagnolo, posto sotto il lungomare N. Sauro, nel sito dei calafati (calafatére), comportava un sito abbastanza ampio, potendo dare asilo a non poche lavandaie.

Dopo lavati e sciorinati i panni, si provvedeva a distenderli sui giunchi (i scjunghe), abbastanza ubertosi e numerosi in quel sito.

E a dire che il profumo dei panni asciugati era veramente inebriante (sapévene de pulite).

Ed in quella occasione le lavandaie non erano dimentiche di rivolgere una opportuna invocazione al sole:

Jisse sole sande,

jisse tutte quande,

jisse cucènde cucènde,

fa ssuché tutte sta ggènde

(Esci sole santo,/ esci tutto quanto,/ esci cuocente- scottante- cuocente,/ fai asciugare tutta questa gente).

Per completare la conoscenza di questa antica tradizione, va detto che un canto simile a quello dell’area sipontina veniva fatto dalle Luciane (abitanti del rione S. Lucia) di Napoli