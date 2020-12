Manfredonia, 04 dicembre 2020. “Una scelta in danno dell’azienda e di Manfredonia“. Così a StatoQuotidiano il già Amministratore Unico dell’ASE SpA, Francesco Barbone, che lo scorso 26 novembre 2020 ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico, convocando un’assemblea aziendale per il 4 dicembre, in prima seduta, l’11 dicembre in seconda seduta.

Di seguito la relazione di fine mandato, e altri atti in allegato.