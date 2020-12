Carcere di Foggia, un detenuto positivo: oltre 100 tamponi effettuati

Foggia, 4/12/2020 – (foggiatoday) Nel corso della mattinata, oltre un centinaio di persone saranno sottoposte a tampone per verificare l’eventuale diffusione del virus. Al momento, secondo quanto trapela dalla struttura di via delle Casermette, non si tratterebbe di ‘focolaio’ ma di singolo contagio. Attivate, da parte dell’Asl di Foggia competente, le attività di tracciamento e di contenimento del rischio contagio. Da tempo, i vari sindacati di polizia penitenziaria chiedevano screening sierologici per il personale dipendente, proprio per fugare ogni possibilità di rischio per agenti e detenuti. (foggiatoday)