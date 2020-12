Covid, Emiliano: “Esodo di massa va evitato”

BARI, 4/12/2020 – (dire) “L’esodo di massa va evitato perché è evidente che il ritorno a casa senza adeguate cautele e andando a convivere immediatamente, può determinare l’accensione di molti focolai. E quindi se è possibile fare questo sacrificio rimanendo per queste feste dove si sta normalmente potrebbe essere una cautela in più per parenti, amici e per le persone anziane e per la propria regione. Anche se mi rendo conto che è dura”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1.

“Tra il 7 e l’8 marzo scorso io fui costretto a fare una ordinanza di quarantena obbligatoria, è stato il primo esempio di questo tipo, abbiamo evitato 200 focolai in Puglia che in gran parte venivano dalla Lombardia”, ha ricordato Emiliano ricordando la prima fase della epidemia. “Adesso – ha poi concluso – possono venire da qualunque regione perché tutte le regioni sono nella stessa condizione”. (dire)