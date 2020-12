COVID, numeri stabili ai Riuniti: in totale 191 assistiti

Foggia, 04 dicembre 2020. Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia, come riporta l’azienda in una nota stampa: il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi 4 dicembre 2020 è il seguente:

• Malattie Infettive: 80

• Pneumologia: 50

• Rianimazione: 24

• Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico: 8

• Malattie Infettive ad indirizzo ostetrico-ginecologico: 2

• Malattie Infettive ad indirizzo nefro-urologico: 13

• Malattie Infettive ad indirizzo gastroenterologico: 14

per un totale di 191 assistiti.