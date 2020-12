Covid Puglia, medico al paziente in fin di vita “Tra dieci minuti muori”

Taranto, 4/12/2020 – (repubblica) Uno dei racconti più scioccanti è quello di Angela Cortese. Il padre, Francesco, positivo al Covid, la notte tra l’1 e il 2 novembre aveva fatto il suo ingresso all’ospedale Moscati di Taranto. Dal suo ricovero al giorno seguente, l’uomo, 78enne, è rimasto in contatto con la famiglia attraverso il telefonino. Ma ciò che ha comunicato in quelle ore ha allarmato tutti: “Venitemi a prendere, qui muoio“. Il 3 mattina, la donna, avvocato, parla con un medico che si trova nell’Auditorium dove il padre era stato sistemato. “Suo padre non collabora, non vuole mettersi la maschera Cpap, fra dieci minuti morirà, preparatevi!“. La donna racconta di urla, di una sorta d’aggressione al telefono. “Ci sentiamo piombare addosso d’improvviso queste parole terribili – spiega -, quel medico sembrava una bestia inferocita, contro di noi e mio padre. Ho avuto solo la forza di chiedere della saturazione e per tutta risposta ho ricevuto altre urla: non c’è saturazione, vedrete che fra poco muore!”. Cortese domanda se il padre fosse lucido, se stesse lì vicino. “Sì è qui, è qui, mi sta ascoltando, fra poco morirà!”. La donna assiste in questo modo alla sua fine. “Neanche i veterinari con i cani si comportano in questa maniera”, aggiunge, sottolineando come “Non gli è stata somministrata nessuna terapia, solo ossigeno, solo la Cpap”. (repubblica)