Covid, Puglia peggio della Lombardia nelle terapie intensive

Bari, 4/12/2020 – (repubblica) Nelle scorse ore circolava un modello matematico. Quel grafico prevede che la Puglia sarebbe fra le ultime regioni a vedere il picco pandemico, addirittura sotto Natale. Ora arriva un altro dato preoccupante. Riguarda l’occupazione nelle terapie intensive e conferma che le previsioni dei modelli matematici fatte nei giorni scorsi sono esplose. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile e segnala che nelle ultime 24 ore nei reparti di rianimazione pugliesi ci sono stati 33 nuovi ingressi. Si tratta del dato più elevato in Italia, peggiore anche rispetto a regioni messe peggio in termini di contagi come Veneto e Piemonte, ma superiore anche rispetto alla Lombardia. Che registra 32 nuovi ingressi ma che ha 10 milioni di abitanti, contro i 4 milioni della Puglia. Quello dei nuovi ingressi, fra l’altro, è un dato nuovo, fornito per la prima volta dalla Protezione civile, che permette davvero di capire in che modo avviene il turn over di pazienti nelle terapie intensive. Il problema, dunque, è che i numeri pugliesi continuano a scendere troppo lentamente. La prova è quel numero insensato dei nuovi ingressi. Insensato in rapporto alla popolazione e a quello che è accaduto in questi sei mesi. In generale anche l’ultimo bollettino conferma che la Puglia è in controtendenza rispetto al resto del Paese. (repubblica)