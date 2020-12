Dell’Erba in Regione nel Gruppo Misto, oltre la ‘Puglia domani’ di Fitto

Formati i gruppi consiliari in Regione e designati i relativi capigruppo. Fra i nomi indicati, manca ancora quello di Fi, mentre Paolo Dell’Erba, eletto nella ‘Puglia domani’ di Raffaele Fitto, ha scelto di comporre un gruppo misto. Ad Apricena ricopre il ruolo di consigliere comunale dopo essere stato assessore. Gli eletti alla Regione si sono così suddivisi: in quella che fu la civica del Pumo restano due consiglieri, Paolo Pagliaro capogruppo e Saverio Tammacco, Dell’Erba ha invece costituito un gruppo misto di cui è l’unico componente, al momento.

“Sì, sono il capogruppo di me stesso- dice l’imprenditore di Apricena- vediamo cosa succede, in politica i movimenti sono veloci, a noi interessano i risultati per il nostro territorio, gli slogan li lasciamo agli altri. Se andranno tutti d’accordo io resterò da solo”. Si sono costituiti i gruppi consiliari in Regione, la composizione

Quindi lei non si sposta dal gruppo misto?

No, io ho da tempo un mio gruppo formato dal senatore Quagliariello, dall’ eurodeputato Andrea Caroppo, dal sindaco di Apricena Antonio Potenza. Sul territorio dell’Alto Tavoliere e in parte del Gargano è un gruppo ben radicato, senza di loro, del resto, con cui formiamo anche le liste per i Comuni, non avrei potuto candidarmi. Sarebbe stato un peccato, inoltre, che non ci fosse stato nessun rappresentante della Capitanata nella conferenza dei capigruppo, dato che i designati arrivano tutti da altre province.

Tre rappresentanti della Capitanata compongono l’Ufficio di presidenza

Un ruolo istituzionale, di prestigio, ma ripeto a me premeva essere nella conferenza di capigruppo anche perché la situazione della Capitanata, dalla disoccupazione ai contagi, è molto preoccupante. Ho chiesto a Emiliano un tavolo con il governo sulle questioni del lavoro, ma mi rendo conto che di questi tempi, nella conferenza Stato-Regioni, si parla solo di Covid.

Pensa che con l’assessore al bilancio Piemontese possa crearsi una buona interlocuzione?

Ho buoni rapporti con tutti, non sono per un’opposizione estremista.

Come mai i suoi alleati di Fi non hanno ancora il capogruppo?

Nel comunicato regionale infatti non è indicato, la designazione avviene poco dopo l’insediamento del consiglio, io pensavo che sarebbe stato Giandiego Gatta ma stanno discutendo su un’altra scelta visto che Gatta è nell’ufficio di presidenza.

Ha sentito Fitto prima di optare per un suo gruppo consiliare?

Veramente Fitto non l’ha ben digerita questa scelta perché pensava che potessimo essere una costola di Fdi, o che fa avremmo fatto un accordo federato extra-consiliare.

Se ci fosse un congresso di Fdi, il primo della provincia di Foggia, aderirebbe al partito?

No, anche alle politiche del 2018 mi candidai in ‘Noi con l’Italia’ e non in Fdi.

A cura di Paola Lucino, 4 dicembre 2020