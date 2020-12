Gasolio venduto illegalmente nel Foggiano: 7mila litri sequestrati

Foggia, 4/12/2020 – (gazzettamezzogiorno) La Guardia di Finanza di Foggia nei giorni scorsi ha scoperto e sequestrato due depositi abusivi di carburante per autotrazione entrambi privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e di sicurezza ed in assenza di documentazione contabile e fiscale. Il primo è stato scoperto dai militari della Compagnia di Cerignola in un autoparco alla periferia della città, dove erano nascosti in un box 5 serbatoi di plastica, da 1000 litri ciascuno, con circa 5.000 litri di carburante. Lo stoccaggio abusivo era caratterizzato anche dalla pericolosità della custodia del prodotto effettuata in contenitori non a norma, oltre che dall’assenza di segnaletica di pericolo e di apparecchiature antincendio.

Analogo sequestro è stato eseguito dai militari della Compagnia di San Severo a Torremaggiore, all’interno di una struttura socio – sanitaria dove, anche qui, in assenza di qualsiasi autorizzazione e misura di sicurezza, sono stati rinvenuti circa 2.000 litri di gasolio agricolo in 3 cisterne della capienza di circa 1.000 litri ciascuna, nonché n. 2 pistole erogatrici. Il carburante, illegalmente venduto per uso autotrazione, è un prodotto che per caratteristiche cromatiche deve intendersi a tassazione agevolata, quindi vincolato all’uso esclusivo in agricoltura, silvicoltura, piscicoltura e allevamento. Sequestrati quindi i 7.000 litri di gasolio stoccato e detenuto illegalmente nei depositi abusivi mentre i possessori dei prodotti sono stati denunciati. (gazzettamezzogiorno)