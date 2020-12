La conta dei giorni nelle festività dei Santi che precedono il Natale (nei proverbi a Manfredonia)

Tra i proverbi sipontini che si tramandano oralmente da secoli, hanno notevole rilevanza quelli che scandiscono la conta dei giorni , nelle ricorrenze delle festività dei Santi che precedono il Natale:

Sand’Andreje : Natèl’a vindisoie (Sant’Andrea -30 novembre)- Ventisei giorni a Natale;

Sande Necòle: Natèl’a diciannove- (San Nicola – 6 dicembre) – Diciannove giorni a Natale

Sanda Cungètte: Natél’a ddeciassètte – Santa Concetta (Immacolata – 8 dicembre): diciassette giorni a Natale;

Sanda Lucìje: Natel’a ttredecine –(Santa Lucia – 13 dicembre): tredici giorni a Natale.

Un altro proverbio tramandato in occasione della Festa di Sant’Andrea, in auge un tempo, è quello che fa riferimento ai pescatori che così recita: “Sand’Andreje u mose fenesce: i marenére perdene a lengue p’u pesce”. Sant’Andrea ( 30 novembre) il mese finisce e i marinai tacciono (non vanno gridando per le strade) per vendere il pesce. Il motivo perché diminuisce notevolmente l’offerta con il conseguente aumento del prezzo.

