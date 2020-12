Manfredonia. Candidati avviso all’ex A.u. Barbone: “E’ stata l’ASE ad individuare i nomi”

Riceviamo e pubblichiamo, con focus alla fine del testo

“Egr. ex A.u. dell’Ase SpA, vogliamo rispondere al suo ultimo comunicato dei giorni scorsi con la pubblicazione dello pseudo fax inviato dall’agenzia interinale. Lei dice che hanno fatto il colloquio con i candidati e, in base alla loro esperienza e per garantire un servizio rapido ed efficiente, hanno selezionato il personale anche se a noi ci risultano personale che non ha mai lavorato e forse non possiede nemmeno un curriculum (non per colpa sua visto che il lavoro latita in questo paese) e gente che forse (uso il condizionale) ha anche dei precedenti.

La verità è che il personale sembrerebbe essere stato scelto, direttamente da voi come riferito nel colloquio dell’agenzia, dove la signora ci ha detto esplicitamente che loro avrebbero mandato una lista di candidati e che poi l’Ase avrebbe scelto chi far lavorare.

Allora ci chiediamo: a cosa è servito mettere un agenzia se poi avete scelto voi i nomi? In questo paese abbiamo tutti il diritto di lavorare. Per non parlare del personale che lavora lì a contratto determinato che è da oltre 2 anni, senza aver fatto un bando grazie alle loro parentele! Lei non ha fatto niente per evitarlo anzi ne è stato complice.

Chiediamo urgentemente alla COMMISSIONE DEL COMUNE di intervenire ed annullare le assunzioni visto che ad oggi non hanno ancora pubblicato i nomi degli assunti forse perché hanno qualcosa da nascondere? Ci dispiace ma questa volta avete non riteniamo che siete stati trasparenti. Auguriamo un buon lavoro al nuovo A.u. con l’auspicio che da questo momento si cambi rotta.!!!

Saluti da un gruppo di ragazzi che hanno partecipato a questa farsa…”.